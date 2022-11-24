Исследовательская группа из австралийского Университета Маккуори проверила, как сочетается популярное дезинфицирующее вещество бензалкония хлорид с антибиотиками и бактериями.

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Новое исследование чистящих средств

Ученых интересовали распространенные и безобидные бактерии, живущие в почве, воде и человеческом кишечнике, однако у пациентов с ослабленным иммунитетом они могут вызвать опасные заболевания, включая пневмонию. В исследовании они фигурируют под коллективным названием ESKAPE, по первым буквам латинских названий этих микробов.

Чистящие средства уменьшают эффективность антибиотиков

Оказалось, что чистящие средства на основе бензалкония хлорида препятствуют действию аминогликозидных антибиотиков, которыми лечат инфекции, вызванные ESKAPE. К тому же, если концентрация дезинфицирующего средства невысока, как, например, во влажных салфетках или каплях для глаз, у бактерий может производиться стойкость к антибиотикам. Авторы исследования призывают отказаться от чистящих средств на основе бензалкония хлорида в быту, оставив их только для больниц.

Проблемы антибиотикорезистентности

Специалисты уже давно бьют тревогу из-за антибиотикорезистентности бактерий: так, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что к некоторым препаратам возбудители болезней устойчивы почти на 100%. Есть опасения, что из-за ненадлежащего применения антибиотиков во время пандемии COVID-19 ситуация с устойчивостью бактерий к медикаментозному лечению может ухудшиться.