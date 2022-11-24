Исследовательская группа из австралийского Университета Маккуори проверила, как сочетается популярное дезинфицирующее вещество бензалкония хлорид с антибиотиками и бактериями.
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Новое исследование чистящих средств
Ученых интересовали распространенные и безобидные бактерии, живущие в почве, воде и человеческом кишечнике, однако у пациентов с ослабленным иммунитетом они могут вызвать опасные заболевания, включая пневмонию. В исследовании они фигурируют под коллективным названием ESKAPE, по первым буквам латинских названий этих микробов.
Чистящие средства уменьшают эффективность антибиотиков
Проблемы антибиотикорезистентности
Специалисты уже давно бьют тревогу из-за антибиотикорезистентности бактерий: так, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что к некоторым препаратам возбудители болезней устойчивы почти на 100%. Есть опасения, что из-за ненадлежащего применения антибиотиков во время пандемии COVID-19 ситуация с устойчивостью бактерий к медикаментозному лечению может ухудшиться.