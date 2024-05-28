Результати дослідження опубліковані у науковому журналі NEJM Evidence, а провели його учені з Королівського коледжу Лондона. Вони залучили до експерименту дітей до 12 років, їх розділили на 2 групи.
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Спершу трохи статистики
Алергію на арахіс мають близько 2% дітей молодшого віку в Північній Америці, Великій Британії, Західній Європі та Австралії. Небезпека в тому, що у багатьох з них навіть невелика кількість цього продукту може призвести до небезпечної для життя алергічної реакції.
Деталі дослідження
Перша група учасників регулярно вживала арахіс до 5 років, діти у другій групі – мали уникати споживання цього продукту. Вияивлось, що раннє введення арахісу до раціону знизило ризик алергії в цьому віці на 81%.
Учені продовжили спостерігати за дітьми обох груп до досягнення ними 12 років. У цей період учасники могли їсти арахіс у будь-якій кількості та з будь-якою частотою.
Встановлено, що 15,4% учасників з групи, які уникали арахіс до 5 років, та 4,4%, які постійно їли його в цей період, мали алергію на арахіс у віці 12 років або старше.
Як радять вводити в раціон арахіс
У дослідженні зазначають, що вводити у прикорм арахіс можна у віці 4 місяців. Втім, немовля має бути готовим до відлучення від грудей, і продукт слід вводити у вигляді м'якої пюреподібної пасти або у вигляді арахісових слойок.
Раннє споживання арахісу дозволить запобігти більш ніж 100 000 нових випадків алергії на арахіс щороку в усьому світ,
– зауважив співавтор дослідження Гідеон Лак.
За словами дослідників, частота й кількість спожитого арахісу була різною в обох групах і були періоди, коли діти зовсім не їли його. Отже, для захисту від алергії не треба вживати арахісові продукти протягом усього дитинства та раннього підліткового віку на постійній основі.