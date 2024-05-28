Результаты исследования опубликованы в научном журнале NEJM Evidence, а провели его ученые из Королевского колледжа Лондона. Они привлекли к эксперименту детей до 12 лет, их разделили на 2 группы.
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Сначала немного статистики
Аллергию на арахис имеют около 2% детей младшего возраста в Северной Америке, Великобритании, Западной Европе и Австралии. Опасность в том, что у многих из них даже небольшое количество этого продукта может привести к опасной для жизни аллергической реакции.
Детали исследования
Первая группа участников регулярно употребляла арахис до 5 лет, дети во второй группе – должны были избегать потребления этого продукта. Оказалось, что раннее введение арахиса в рацион снизило риск аллергии в этом возрасте на 81%.
Ученые продолжили наблюдать за детьми обеих групп до достижения ими 12 лет. В этот период участники могли есть арахис в любом количестве и с любой частотой.
Установлено, что 15,4% участников из группы, которые избегали арахис до 5 лет, и 4,4%, которые постоянно ели его в этот период, имели аллергию на арахис в возрасте 12 лет или старше.
Как советуют вводить в рацион арахис
В исследовании отмечают, что вводить в прикорм арахис можно в возрасте 4 месяцев. Впрочем, младенец должен быть готов к отлучению от груди, и продукт следует вводить в виде мягкой пюреобразной пасты или в виде арахисовых слоек.
Раннее потребление арахиса позволит предотвратить более чем 100 000 новых случаев аллергии на арахис ежегодно во всем мире,
– отметил соавтор исследования Гидеон Лак.
По словам исследователей, частота и количество потребленного арахиса была разной в обеих группах и были периоды, когда дети совсем не ели его. Итак, для защиты от аллергии не надо употреблять арахисовые продукты в течение всего детства и раннего подросткового возраста на постоянной основе.