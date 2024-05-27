Причины аллергии могут меняться в зависимости от сезона. Аллергия или аллергический ринит, возникающий сезонно, называют сезонной аллергией. Она происходит, когда иммунная система интенсивно реагирует на определенный внешний аллерген, например, пыльцу.

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Почему возникает сезонная аллергия

Сезонную аллергию также иногда называют сенной лихорадкой, потому что ее название происходит от сезона сенокоса. Исторически, именно в летние месяцы, когда косили сено, многие люди испытывали симптомы аллергии.

Зимой сезонная аллергия встречается реже, но она может возникнуть в любое время, поскольку различные растения выделяют пыльцу в разное время года. Интенсивность цветения и концентрация пыльцы в воздухе могут меняться из года в год в зависимости от климатических условий.

Аллергические реакции также могут усиливаться из-за метеорологических факторов, например, из-за ветра, который способен переносить пыльцу на значительные расстояния.

Круглогодичные аллергии могут быть вызваны аллергенами, которые присутствуют в окружающей среде постоянно, например, домашней пылью, шерстью животных или плесенью.

К типичным симптомам сезонной аллергии относятся:

чихание;

насморк или заложенность носа;

зуд в глазах;

зуд в носу, горле или ушах;

заложенность ушей.

В единичных случаях могут возникать головная боль, одышка, хрипы и кашель.

Какие аллергены вызывают сезонные аллергии

Причины сезонной аллергии варьируются от времени года:

Весна – виновниками чаще всего считаются деревья. Например, береза, кедр, ольха, каштан, ива и тополь.

Лето – этот период сенокоса, когда виновниками аллергии становятся травы и сорняки. Например, рожь, кукуруза, пшеница, полынь, крапива, подорожник.

Осень – сезон знаменитой амброзии, которой, кстати, более 40 видов во всем мире. Симптомы аллергии на амброзию могут быть особенно серьезными.

Зима – сезон спячки для большинства внешних аллергенов. Холодное время года приносит облегчение многим людям, страдающим сезонной аллергией. Однако некоторые из них могут в это время реагировать на аллергены в помещении, такие как плесень, шерсть домашних животных, пылевые клещи. Это уже круглогодичные аллергены, которые никуда не исчезают весной, летом или осенью.