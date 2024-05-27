Причини алергії можуть змінюватись залежно від сезону. Алергія або алергічний риніт, що виникає сезонно, називають сезонною алергією. Вона відбувається, коли імунна система інтенсивно реагує на певний зовнішній алерген, наприклад, пилок.

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Чому виникає сезонна алергія

Сезонну алергію також іноді називають сінною лихоманкою, тому що її назва походить від сезону сінокосу. Історично, саме в літні місяці, коли косили сіно, багато людей відчували симптоми алергії.

Взимку сезонна алергія зустрічається рідше, але вона може виникнути у будь-який час, оскільки різні рослини виділяють пилок у різні пори року. Інтенсивність цвітіння та концентрація пилку в повітрі можуть змінюватись з року в рік залежно від кліматичних умов.

Алергічні реакції також можуть посилюватися через метеорологічні фактори, наприклад, через вітер, який здатний переносити пилок на значні відстані.

Цілорічні алергії можуть бути викликані алергенами, які присутні в навколишньому середовищі постійно, наприклад, домашнім пилом, шерстю тварин або пліснявою.

До типових симптомів сезонної алергії належать:

чхання;

нежить або закладеність носа;

свербіж в очах;

свербіж у носі, горлі чи вухах;

закладеність вух.

У поодиноких випадках можуть виникати головний біль, задишка, хрипи та кашель.

Які алергени викликають сезонні алергії

Причини сезонної алергії варіюються від пори року:

Весна – винуватцями найчастіше вважаються дерева. Наприклад, береза, кедр, вільха, каштан, верба та тополя.

Літо – цей період сіножаті, коли винуватцями алергії стають трави та бур'яни. Наприклад, жито, кукурудза, пшениця, полин, кропива, подорожник.

Осінь – сезон знаменитої амброзії, якій, до речі, понад 40 видів у всьому світі. Симптоми алергії на амброзію можуть бути особливо серйозними.

Зима – сезон сплячки для більшості зовнішніх алергенів. Холодна пора року приносить полегшення багатьом людям, які страждають на сезонну алергію. Однак деякі з них можуть у цей час реагувати на алергени у приміщенні, такі як пліснява, шерсть свійських тварин, пилові кліщі. Це вже цілорічні алергени, які нікуди не зникають навесні, влітку чи восени.