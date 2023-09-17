За даними ВООЗ, приблизно кожна 20 людина у світі страждає на депресію. Це впливає на працездатність населення та лягає серйозним тягарем на громадську охорону здоров'я.

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Нове дослідження депресії

Щоб краще зрозуміти взаємозв'язок між розвитком депресії та ЗСЖ, міжнародна команда вчених звернулася до бази медичних даних британського Біобанку.

Вивчивши дані 287 282 осіб, близько 13 тисяч з яких страждали на депресію, команда змогла виявити сім факторів, пов'язаних з профілактикою розвитку цієї психопатології. Ними виявились: помірне споживання алкоголю, здорове харчування, регулярна фізична активність, повноцінний сон, повне виключення куріння, низький чи помірний рівень малорухливого способу життя та часті соціальні контакти.

Здоровий спосіб життя зменшує ризик депресії

Найбільший вплив на зниження ризику розвитку депресії (на 22%) мав здоровий сон від 7 до 9 години на добу. Помірне споживання алкоголю знизило ризик розвитку психопатології на 11%, здорове харчування – на шість, регулярна фізична активність – на 14, відмова від куріння – на 20, а малорухливий спосіб життя середнього ступеня – на 13%.

На основі цих факторів вчені розділили учасників на три групи: несприятливу, проміжну та сприятливу. У осіб із проміжної групи ймовірність розвитку депресії була приблизно на 41% нижчою порівняно з учасниками з несприятливої ​​групи. А у сприятливого цей ризик зовсім знижувався на 57%.

Після цього автори досліджували ДНК респондентів, надавши кожному так званий бал генетичного ризику. У людей із найнижчим балом ймовірність розвитку депресії була лише на 25% нижчою, ніж в учасників із найвищим балом. Крім того, ті, хто мав середній і низький бали, могли знизити свої шанси захворіти, якщо дотримувалися правил ЗСЖ. Таким чином, як показали вчені, генетичні фактори відіграють значно меншу роль у розвитку хвороби, ніж спосіб життя людини.

Як це відбувається

Також дослідникам вдалося відповісти на питання, чому ЗСЖ знижує шанси отримати недугу. Вивчивши знімки МРТ приблизно 33 тисячі учасників, вони виявили області мозку (наприклад, таламус, мигдалина та гіпокамп), де великий обсяг нейронів та їх зв'язків був пов'язаний із ЗСЖ.

Проаналізувавши маркери крові, вчені виявили пов'язану зі здоровим способом життя молекулу – С-реактивний білок, що виробляється в організмі у відповідь на стрес, а також тригліцериди – одну з основних форм жиру, яку тіло використовує для накопичення енергії про запас. Всі ці маркери впливають на імунну систему та здатність організму реагувати на стрес, обмін речовин та запальні процеси. Велика їхня кількість в організмі людей, які ведуть здоровий спосіб життя, впливає на їхню вразливість до депресії.