Запах жіночих виділень: коли варто бити на сполох
Запах жіночих виділень – це нормальне і природнє питання, яке цікавить і жінок і чоловіків. Від чого залежить запах і про що він може говорити – читайте далі.
Про це написала ексголова МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.
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Здоровий запах жінки кислуватий і нагадує йогурт чи пиво ІРА. Адже зумовлений він бактеріями роду Lactobacillus, що виділяють молочну кислоту і підтримують здорову кислотність 3,8-4,5,
– зауважила Супрун.
Ексміністерка зазначила, що їжа також впливає на запахи тіла. Крім того, коли відбувається овуляція і обличчя і запах стають привабливішими.
"Їсти трояндове варення не допоможе пахнути краще, а ось свіжий часник, цибуля чи шашлики дають про себе знати згодом у вагінальних виділеннях", – додала вона.
Найпоширенішою причиною зміни запаху виділень є бактеріальний вагіноз
Бактеріальний вагіноз – це інфекція, зумовлена переважанням умовно-патогенних видів з-поміж вагінальної мікрофлори. В такому разі можливій специфічний запах, який посилюється після сексу, свербіж і біль, і сірі чи зелені виділення.
Бактеріальний вагіноз може початися при зміні партнера, користуванні інтимними дезодорантами, дуже глибокою інтимною гігієною, прийманням ванн з ароматичними бомбочками.
Найпоширенішою причиною зміни запаху виділень є бактеріальний вагіноз / Фото: Unsplash
Бактеріальний вагініт
Інколи неприємний запах – це єдиний прояв того, що щось в мікрофлорі пішло не так. В такому разі говорять про бактеріальний вагініт (без запалення).
Трихомоніаз
Іншою причиною може бути трихомоніаз – хвороба, яка передається статевим шляхом. Бактеріальний вагініт і трихомоніаз зумовлюють утворення триметиламіну – тої ж речовини, що і зумовлює характерний запах риби.
Інші причини неприємного запаху
- Металевий запах буває внаслідок незначної кровотечі, як-то в разі інтенсивних фрикцій при незначній лубрикації.
- Мідний запах може з’явитися, якщо у вагіні знаходиться сперма – це змінює кислотність середовища.
- Запах патоки, сильний і важкий, солодкий запах – це наслідок діяльності бактерій, які цілком нормальні.
- Залози зовнішньої секреції, особливо під час стресу, виділяють білий секрет без запаху.
"Але робота бактерій може його перетворити так, що він все ж може набувати запаху, наприклад, може навіть пахнути канабісовим димом. Таке буває в деяких людей і в потових залозах, до речі", – пояснила Уляна Супрун.
- Часто причиною дуже неприємного запаху може бути забутий тампон.
- Амонійний запах може бути наслідком нетримання сечі.
- Рак піхви може бути причиною сильного специфічного запаху. В разі раку шийки матки виділення також мають неприємний запах.
Чи потрібні дезодоранти та інші засоби у боротьбі із запахом
За словами Супрун, дезодоранти, вагінальні душі не потрібні. Натомість втручання порушують баланс мікрофлори та можуть погіршити ситуацію із запахами.
Людина буде далі вдаватися до втручань в надії зробити добре, а натомість робитиме гірше. Достатньо зовнішньої інтимної гігієни… Такої ж шкоди можуть завдавати щоденні гігієнічні прокладки, тісний і надто теплий одяг. Всі вони сприяють підтримці високої вологості та розмноженню умовно-патогенної мікрофлори", – написала ексміністерка.
Рекомендації щодо профілактики:
- Не витрачайте гроші на зайві засоби, що обіцяють якійсь неприродно гарний запах.
- Дотримуйтеся звичайної регулярної інтимної гігієни.
- Носіть буденно зручну чисту білизну з бавовни.
- Якщо вас бентежить не лише запах, а й сухість, почервоніння, біль – обов'язково звертайтеся до лікаря та в жодному разі не покладайтеся на самолікування.
"Всі пахнуть, всюди і це нормально, адже тіло виділяє піт, шкірне сало, на шкірі живе дуже багато бактерій, при чому здебільшого хороших і корисних, і один вид еукаріотів — Malassezia", – пояснила вона.
Унікальний запах кожної людини залежить від генів комплексу гістосумісності, продукти яких, окрім ролі у роботі імунної системи, зумовлюють і запах тіла.
Леткі органічні сполуки, що виділяються з видихом, сечею, шкірою залежать від віку,стану здоров’я, наявності вроджених чи набутих порушень обміну речовин чи інфекційних хвороб.
Запах тіла, зокрема, зумовлюють екринні залози, розташовані на обличчі, в пахвах та геніталіях. Навіть не самі залози, а бактерії, що там живуть і споживають виділення тіла.