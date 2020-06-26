Запах жіночих виділень – це нормальне і природнє питання, яке цікавить і жінок і чоловіків. Від чого залежить запах і про що він може говорити – читайте далі.

Про це написала ексголова МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Здоровий запах жінки кислуватий і нагадує йогурт чи пиво ІРА. Адже зумовлений він бактеріями роду Lactobacillus, що виділяють молочну кислоту і підтримують здорову кислотність 3,8-4,5,

– зауважила Супрун.

Ексміністерка зазначила, що їжа також впливає на запахи тіла. Крім того, коли відбувається овуляція і обличчя і запах стають привабливішими.

"Їсти трояндове варення не допоможе пахнути краще, а ось свіжий часник, цибуля чи шашлики дають про себе знати згодом у вагінальних виділеннях", – додала вона.

Найпоширенішою причиною зміни запаху виділень є бактеріальний вагіноз

Бактеріальний вагіноз – це інфекція, зумовлена переважанням умовно-патогенних видів з-поміж вагінальної мікрофлори. В такому разі можливій специфічний запах, який посилюється після сексу, свербіж і біль, і сірі чи зелені виділення.

Бактеріальний вагіноз може початися при зміні партнера, користуванні інтимними дезодорантами, дуже глибокою інтимною гігієною, прийманням ванн з ароматичними бомбочками.



Найпоширенішою причиною зміни запаху виділень є бактеріальний вагіноз / Фото: Unsplash

Бактеріальний вагініт

Інколи неприємний запах – це єдиний прояв того, що щось в мікрофлорі пішло не так. В такому разі говорять про бактеріальний вагініт (без запалення).

Трихомоніаз

Іншою причиною може бути трихомоніаз – хвороба, яка передається статевим шляхом. Бактеріальний вагініт і трихомоніаз зумовлюють утворення триметиламіну – тої ж речовини, що і зумовлює характерний запах риби.

Інші причини неприємного запаху

Металевий запах буває внаслідок незначної кровотечі, як-то в разі інтенсивних фрикцій при незначній лубрикації.

буває внаслідок незначної кровотечі, як-то в разі інтенсивних фрикцій при незначній лубрикації. Мідний запах може з’явитися, якщо у вагіні знаходиться сперма – це змінює кислотність середовища.

може з’явитися, якщо у вагіні знаходиться сперма – це змінює кислотність середовища. Запах патоки , сильний і важкий, солодкий запах – це наслідок діяльності бактерій, які цілком нормальні.

, сильний і важкий, солодкий запах – це наслідок діяльності бактерій, які цілком нормальні. Залози зовнішньої секреції, особливо під час стресу, виділяють білий секрет без запаху.

"Але робота бактерій може його перетворити так, що він все ж може набувати запаху, наприклад, може навіть пахнути канабісовим димом. Таке буває в деяких людей і в потових залозах, до речі", – пояснила Уляна Супрун.

Часто причиною дуже неприємного запаху може бути забутий тампон.

Амонійний запах може бути наслідком нетримання сечі.

може бути наслідком нетримання сечі. Рак піхви може бути причиною сильного специфічного запаху. В разі раку шийки матки виділення також мають неприємний запах.

Чи потрібні дезодоранти та інші засоби у боротьбі із запахом

За словами Супрун, дезодоранти, вагінальні душі не потрібні. Натомість втручання порушують баланс мікрофлори та можуть погіршити ситуацію із запахами.

Людина буде далі вдаватися до втручань в надії зробити добре, а натомість робитиме гірше. Достатньо зовнішньої інтимної гігієни… Такої ж шкоди можуть завдавати щоденні гігієнічні прокладки, тісний і надто теплий одяг. Всі вони сприяють підтримці високої вологості та розмноженню умовно-патогенної мікрофлори", – написала ексміністерка.

Рекомендації щодо профілактики:

Не витрачайте гроші на зайві засоби, що обіцяють якійсь неприродно гарний запах.

Дотримуйтеся звичайної регулярної інтимної гігієни.

Носіть буденно зручну чисту білизну з бавовни.

Якщо вас бентежить не лише запах, а й сухість, почервоніння, біль – обов'язково звертайтеся до лікаря та в жодному разі не покладайтеся на самолікування.

"Всі пахнуть, всюди і це нормально, адже тіло виділяє піт, шкірне сало, на шкірі живе дуже багато бактерій, при чому здебільшого хороших і корисних, і один вид еукаріотів — Malassezia", – пояснила вона.