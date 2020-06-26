Запах женских выделений – это нормальный и естественный вопрос, который интересует и женщин и мужчин. От чего зависит запах и о чем он может говорить – читайте дальше.

Об этом написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Здоровый запах женщины кисловат и напоминает йогурт или пиво Ира. Ведь обусловлен он бактериями рода Lactobacillus, выделяющими молочную кислоту и поддерживающими здоровую кислотность 3,8-4,5,

– отметила Супрун.

Бывшая министр отметила, что еда также влияет на запахи тела. Кроме того, когда происходит овуляция, лицо и запах становятся привлекательнее.

"Кушать розовое варенье не поможет пахнуть лучше, а вот свежий чеснок, лук или шашлыки дают о себе знать впоследствии в вагинальных выделениях", – добавила она.

Самой распространенной причиной изменения запаха выделений является бактериальный вагиноз

Бактериальный вагиноз – это инфекция, обусловленная преобладанием условно-патогенных видов из вагинальной микрофлоры. В таком случае возможен специфический запах, который усиливается после секса, зуд и боль, и серые или зеленые выделения.

Бактериальный вагиноз может начаться при смене партнера, пользовании интимными дезодорантами, очень глубокой интимной гигиеной, принятием ванн с ароматическими бомбочками.



Самой распространенной причиной изменения запаха выделений являюется бактериальный вагиноз / Фото: Unsplash

Бактериальный вагинит

Иногда неприятный запах – это единственное проявление того, что что-то в микрофлоре пошло не так. В таком случае говорят о бактериальном вагините (без воспаления).

Трихомониаз

Другой причиной может быть трихомониаз – болезнь, которая передается половым путем. Бактериальный вагинит и трихомониаз обусловливают образование триметиламина - того же вещества, что и предопределяет характерный запах рыбы.

Другие причины неприятного запаха

Металлический запах бывает вследствие незначительного кровотечения, как то в случае интенсивных фрикций при незначительном лубрикации.

бывает вследствие незначительного кровотечения, как то в случае интенсивных фрикций при незначительном лубрикации. Медный запах может появиться, если в вагине находится сперма – это изменяет кислотность среды.

может появиться, если в вагине находится сперма – это изменяет кислотность среды. Запах патоки , сильный и тяжелый, сладкий запах – это следствие деятельности бактерий, которые вполне нормальные.

, сильный и тяжелый, сладкий запах – это следствие деятельности бактерий, которые вполне нормальные. Железы внешней секреции, особенно во время стресса, выделяют белый секрет без запаха.

"Но работа бактерий может его превратить так, что он все же может приобретать запах, например, может даже пахнуть каннабисовым дымом. Такое бывает у некоторых людей и в потовых железах, кстати", – пояснила Ульяна Супрун.

Часто причиной неприятного запаха может быть забытый тампон.

Аммониевый запах может быть следствием недержания мочи.

может быть следствием недержания мочи. Рак влагалища может быть причиной сильного специфического запаха. В случае рака шейки матки выделения также имеют неприятный запах.

Нужны ли дезодоранты и другие средства в борьбе с запахом

По словам Супрун, дезодоранты, вагинальные души не нужны. Вмешательства нарушают баланс микрофлоры и могут ухудшить ситуацию с запахами.

Человек будет дальше прибегать к вмешательствам в надежде сделать хорошо, а взамен будет делать хуже. Достаточно внешней интимной гигиены... Такой же вред могут наносить ежедневные гигиенические прокладки, тесная и слишком теплая одежда. Все они способствуют поддержанию высокой влажности и размножению условно-патогенной микрофлоры", – написала бывшая министр.

Рекомендации по профилактике:

Не тратьте деньги на лишние средства, обещающие какой-то неестественно хороший запах.

Придерживайтесь обычной регулярной интимной гигиены.

Носите обыденно удобное чистое белье из хлопка.

Если вас смущает не только запах, но и сухость, покраснения, боль – обязательно обращайтесь к врачу и ни в коем случае не полагайтесь на самолечение.

"Все пахнут, везде, и это нормально, ведь тело выделяет пот, кожное сало, на коже живет очень много бактерий, причем в основном хороших и полезных, и один вид эукариот — Malassezia", – пояснила она.