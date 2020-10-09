Некоторые компоненты косметики негативно влияют на здоровье. В новом исследовании ученые опубликовали ряд компонентов, которые пагубно влияют на гормональную систему.

Ученые из Silent Spring Institute обработали данные 726 участников и выяснили, каким образом такие компоненты, как парабены, бисфенол А, триклозан, фталаты и бензофенон-3 влияют на работу организма, пишет healthline.

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Химические вещества, которые есть в продуктах личной гигиены, а также в бытовых товарах, могут нарушить работу гормонов организма и привести к проблемам со здоровьем. В частности могут способствовать развитию репродуктивных расстройств, заболеваний щитовидной железы, астмы и рака.

Химические компоненты, которых стоит избегать, покупая гель или другое средство ухода:

Парабены – один из самых популярных консервантов в косметике, их не рекомендуют использовать беременным, поскольку это также может повлиять на здоровье ребенка.

То же касается и триклозана – антибактериального средства, которое можно найти в зубной пасте, шампуне, мыле, моющих и дезинфицирующих средствах – парабены вредны для водных бактерий.

Бензофенон-3 используют в солнцезащитных средствах, которые все-таки нужны нашей коже, но их следует тщательно выбирать, и избегать этой составляющей, ведь она может влиять на гормональную и иммунную системы.



Следует тщательно подбирать уход, чтобы состав был максимально безопасным / Фото Unsplash

Фталаты – это ароматизаторы, которые часто используют для запаха в косметике – могут даже влиять на течение беременности. Найти их можно в составе лака для ногтей, лака для волос, лосьонах после бритья, мыле, шампуне или парфюмерии.

Бисфенол А используют для изготовления упаковок косметических средств, он тоже негативно влияет на работу щитовидной железы.