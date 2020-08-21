Скрытая опасность маникюра с гель-лаком: объяснение дерматолога
Маникюр с покрытием гель-лаком – популярная бьюти процедура среди женщин, а главное – регулярная, каждые 2 – 4 недели ногти покрывают специальным лаком, который быстро высыхает в лампе под ультрафиолетовым светом. И все бы ничего, но кроме всем известного факта, что это портит пластинку ногтя, есть еще один вред для здоровья, о котором почему-то говорят мало, а то и ничего.
Об опасности LED-ламп, с помощью которых делают покрытие гель-лаком, рассказала врач-дерматовенеролог Виктория Миронюк.
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Кроме того, по словам врача, фотоповреждения от ультрафиолетовых и LED-ламп могут привести к косметическим изменениям внешней кожи кистей и стоп (фотостарение). ⠀⠀⠀⠀
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Как безопасно делать покрытие гель-лаком
Если вы делаете гель-маникюр, стоит наносить солнцезащитный крем с широким спектром на руки или стопы за 30-40 минут до процедуры, чтобы минимизировать негативное воздействие ультрафиолетового облучения во время процесса. ⠀⠀