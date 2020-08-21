Маникюр с покрытием гель-лаком – популярная бьюти процедура среди женщин, а главное – регулярная, каждые 2 – 4 недели ногти покрывают специальным лаком, который быстро высыхает в лампе под ультрафиолетовым светом. И все бы ничего, но кроме всем известного факта, что это портит пластинку ногтя, есть еще один вред для здоровья, о котором почему-то говорят мало, а то и ничего.

Об опасности LED-ламп, с помощью которых делают покрытие гель-лаком, рассказала врач-дерматовенеролог Виктория Миронюк.

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Виктория Миронюк "Женщины, которые часто делают маникюр с гель-лаком, должны учитывать риск рака кожи, так как ультрафиолетовый свет, необходимый для полимеризации покрытия, является фактором риска рака кожи".

Кроме того, по словам врача, фотоповреждения от ультрафиолетовых и LED-ламп могут привести к косметическим изменениям внешней кожи кистей и стоп (фотостарение). ⠀⠀⠀⠀

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Как безопасно делать покрытие гель-лаком

Если вы делаете гель-маникюр, стоит наносить солнцезащитный крем с широким спектром на руки или стопы за 30-40 минут до процедуры, чтобы минимизировать негативное воздействие ультрафиолетового облучения во время процесса. ⠀⠀