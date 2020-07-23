Лекарства могут провоцировать солнечные ожоги: что известно
Некоторые лекарственные препараты содержат компоненты, которые могут повышать чувствительность к солнечному свету и вызвать не только высыпания на коже, а и даже солнечные ожоги.
Об этом заявила провизор Анна Белошицкая на своей странице в инстаграме.
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По словам провизора, влияние могут повлечь за собой те препараты, которые наносятся на кожу, которые принимаемаются через рот или вводятся инъекционно. Она отметила, что не все люди, которые принимают следующие лекарства, будут иметь реакцию.
Риск проявления фоточувствительности можно уменьшить, если стараться находиться в тени на улице (особенно между 10:00 и 16:00), надевать рубашку с длинными рукавами, брюки, солнцезащитные очки и шляпу, а также не забывать об использовании солнцезащитного крема.
Примеры лекарств, которые могут вызвать чувствительность к солнцу:
- Антибиотики (ципрофлоксацин, доксициклин, левофлоксацин, офлоксацин, тетрациклин, триметоприм)
- Противогрибковые препараты (флуцитозин, гризеофульвин, вориконазол)
- Антигистаминные средства (цетиризин, дифенгидрамин, лоратадин, прометазин, ципрогептадин)
- Препараты, снижающие холестерин (симвастатин, аторвастатин, ловастатин, правастатин)
- Диуретики (тиазидные диуретики: гидрохлоротиазид, хлорталидон, хлортиазид; другие диуретики: фуросемид и триамтерен)
- Нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен, напроксен, целекоксиб, пироксикам, кетопрофен)
- Пероральные контрацептивы и эстрогены
- Фенотиазины (транквилизаторы, противорвотные средства: хлорпромазин, флуфеназин, прометазин, тиоридазин, прохлороперазин)
- Псоралены (метоксален, триоксален)
- Ретиноиды (ацитретин, изотретиноин)
- Сульфонамиды (ацетазоламид, сульфадиазин, сульфаметизол, сульфаметоксазол, сульфапиридин, сульфасалазин, сульфасоксазол)
- Сульфонилмочевины при диабете 2 типа (глипизид, глибенкламид)
- Альфа-гидроксикислоты в косметике.