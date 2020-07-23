Некоторые лекарственные препараты содержат компоненты, которые могут повышать чувствительность к солнечному свету и вызвать не только высыпания на коже, а и даже солнечные ожоги.

Об этом заявила провизор Анна Белошицкая на своей странице в инстаграме.

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По словам провизора, влияние могут повлечь за собой те препараты, которые наносятся на кожу, которые принимаемаются через рот или вводятся инъекционно. Она отметила, что не все люди, которые принимают следующие лекарства, будут иметь реакцию.

Риск проявления фоточувствительности можно уменьшить, если стараться находиться в тени на улице (особенно между 10:00 и 16:00), надевать рубашку с длинными рукавами, брюки, солнцезащитные очки и шляпу, а также не забывать об использовании солнцезащитного крема.

Примеры лекарств, которые могут вызвать чувствительность к солнцу: