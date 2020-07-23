Календарный метод контрацепции с "подсчетом" дня овуляции и "рисковых" дней считается одним из самых ненадежных. Однако до сих пор им пользуются многие женщины. Кому подходит такой метод и какова вероятность беременности – читайте дальше.

Как пишет гинеколог Оксана Негрич на своей странице в инстаграме, главным компонентом успешного использования метода является именно правильное определение 6-дневного "плодотворного" окна и избежание половых контактов или использование барьерных методов в этот период.

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Исследования с использованием чувствительных гормональных тестов и ультразвука установили, что женщина способна забеременеть от 5 суток до овуляции до 24 часов после овуляции – всего 6 дней за цикл.

Частота нежелательных беременностей с календарным методом контрацепции достигает 25%. Всегда существует риск, что овуляция произойдет "не по графику".

Вероятность беременности:

за пять дней до овуляции: 4 %

за два дня до овуляции: 25 – 28 %

в течение 24 часов после овуляции: 8 – 10 %

остальные дни цикла – 0 %

"В 95 % менструальных циклов овуляция происходит за 4 дня до/после середины цикла, а в 30% – точно в середине цикла", – отметила гінекологиня.

Метод не рекомендуется применять, если:

Нерегулярный цикл

Беременность противопоказана

Есть риск инфекций, передающихся половым путем

Отсутствует мотивации наблюдать за изменениями выделений и измерять базальную температуру каждое утро после сна

Метод показан только тем женщинам, которые в принципе не против беременности и будут ее продолжать в случае неожиданности,

– добавила врач.