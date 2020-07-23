Календарный метод контрацепции: какова вероятность беременности
Календарный метод контрацепции с "подсчетом" дня овуляции и "рисковых" дней считается одним из самых ненадежных. Однако до сих пор им пользуются многие женщины. Кому подходит такой метод и какова вероятность беременности – читайте дальше.
Как пишет гинеколог Оксана Негрич на своей странице в инстаграме, главным компонентом успешного использования метода является именно правильное определение 6-дневного "плодотворного" окна и избежание половых контактов или использование барьерных методов в этот период.
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Исследования с использованием чувствительных гормональных тестов и ультразвука установили, что женщина способна забеременеть от 5 суток до овуляции до 24 часов после овуляции – всего 6 дней за цикл.
Вероятность беременности:
- за пять дней до овуляции: 4 %
- за два дня до овуляции: 25 – 28 %
- в течение 24 часов после овуляции: 8 – 10 %
- остальные дни цикла – 0 %
"В 95 % менструальных циклов овуляция происходит за 4 дня до/после середины цикла, а в 30% – точно в середине цикла", – отметила гінекологиня.
Метод не рекомендуется применять, если:
- Нерегулярный цикл
- Беременность противопоказана
- Есть риск инфекций, передающихся половым путем
- Отсутствует мотивации наблюдать за изменениями выделений и измерять базальную температуру каждое утро после сна
Метод показан только тем женщинам, которые в принципе не против беременности и будут ее продолжать в случае неожиданности,
– добавила врач.