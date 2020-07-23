Календарний метод контрацепції: яка ймовірність вагітності
Календарний метод контрацепції з "вираховуванням" дня овуляції і "ризикових" днів вважається одним з найбільш ненадійних. Однак досі ним користуються чимало жінок. Кому підходить такий метод і якою є ймовірність вагітності – читайте далі.
Як пише гінеколог Оксана Негрич на своїй сторінці в інстаграмі, головним компонентом успішного використання методу є саме правильне визначення 6-денного "плідного" вікна і уникнення статевих контактів або ж використання бар’єрних методів в цей період.
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Дослідження з використанням чутливих гормональних тестів та ультразвуку встановили, що жінка здатна завагітніти від 5 діб до овуляції до 24 годин після овуляції – загалом 6 днів за цикл).
Ймовірність вагітності:
- за п’ять днів до овуляції: 4 %
- за два дні до овуляції: 25 - 28 %
- протягом 24 год після овуляції: 8 - 10 %
- решта днів циклу - 0 %
"У 95 % менструальних циклів овуляція відбувається за 4 дні до/після середини циклу, а в 30 % – точно в середині циклу", – зазначила гінекологиня.
Метод не рекомендовано застосовувати, якщо:
- Нерегулярний цикл
- Вагітність протипоказана
- Є ризик інфекцій, що передаються статевим шляхом
- Відсутня мотивація спостерігати за змінами виділень та вимірювати базальну температуру щоранку після сну
Метод показаний лише тим жінкам, які в принципі не проти вагітності і будуть її продовжувати у випадку несподіванки,
– додала лікар.