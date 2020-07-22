Рання менструація пов'язана з сильними симптомами менопаузи. Зокрема, з підвищеною ймовірністю припливів та нічної пітливості.

Дослідники зі Школи громадського здоров’я проаналізували дані понад 18 000 жінок середнього віку з Великобританії, США та Австралії. Дослідження про це опубліковане у Міжнародному журналі акушерства та гінекології.

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Дослідження показало, що жінки, у яких менструація почалась з 11 років або раніше, мали на 50% більший ризик виникнення припливів і нічного потовиділення під час менопаузи. Це у порівнянні з тими жінками, у яких менструація почалась з 14-річного віку та пізніше.

Припливи – що це? Так називають раптове відчуття жару, яке може тривати від 2 до 30 хвилин. Воно може супроводжуватись почервонінням обличчя, надмірним потовиділенням і прискореним серцебиттям. Деякі жінки страждають від припливів впродовж 10 років.

Також дослідники стверджують, що рання менструація пов'язана з несприятливими станами здоров'я в подальшому житті. Зокрема, з діабетом другого типу та серцево-судинними захворюваннями.

Професорка Гіта Мішра додала, що важливу роль у результатах цього дослідження відіграє ожиріння.

Жінки, які пережили ранню менструацію та мали надмірну вагу або ожиріння у середньому віці, мали вдвічі більший ризик частих припливів та нічного потовиділення у порівнянні з тими жінками, які пережили менструацію у віці 14 років та старше й мали нормальну вагу,

– повідомила вона.