Ранняя менструация связана с сильными симптомами менопаузы. В частности, с повышенной вероятностью приливов и ночной потливости.

Исследователи из Школы общественного здоровья проанализировали данные более чем 18 тысяч женщин среднего возраста из Великобритании, США и Австралии. Исследование опубликовано в Международном журнале акушерства и гинекологии.

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Исследование показало, что женщины, у которых менструация началась с 11 лет или раньше, имели на 50% больший риск возникновения приливов и ночного потоотделения во время менопаузы. Это в сравнении с теми женщинами, у которых менструация началась с 14-летнего возраста и позже.

Приливы – что это? Так называют внезапное ощущение жара, которое может длиться от 2 до 30 минут. Оно может сопровождаться покраснением лица, чрезмерным потоотделением и учащенным сердцебиением. Некоторые женщины страдают от приливов в течение 10 лет.

Также исследователи утверждают, что ранняя менструация связана с неблагоприятными состояниями здоровья в дальнейшей жизни. В частности, с диабетом второго типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Профессор Гита Мишра добавила, что важную роль в результатах этого исследования играет ожирение.

Женщины, которые пережили раннюю менструацию и имели избыточный вес или ожирение в среднем возрасте, имели вдвое больший риск частых приливов и ночного потоотделения по сравнению с теми женщинами, которые пережили менструацию в возрасте 14 лет и старше и имели нормальный вес,

– сообщила она.