Деякі лікарські препарати містять компоненти, які можуть підвищувати чутливість до сонячного світла і викликати не лише висипання на шкірі, а й навіть сонячні опіки.

Про це заявила провізорка Анна Білошицька на своїй сторінці в інстаграмі.

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За словами провізорки, вплив можуть спричинити ті препарати, які наносяться на шкіру, приймаються через рот або вводяться ін'єкційно. Вона зауважила, що не всі люди, які приймають наступні ліки, матимуть реакцію.

Ризик прояву фоточутливості можна зменшити, якщо намагатися перебувати в тіні на вулиці (особливо між 10:00 та 16:00), одягати сорочку з довгими рукавами, штани, сонцезахисні окуляри та капелюх, а також не забувати про використання сонцезахисного крему.

Приклади ліків, які можуть викликати чутливість до сонця: