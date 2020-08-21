Манікюр з покриттям гель-лаку популярна б'юті процедура серед жінок, а головне – регулярна, кожних 2 – 4 тижні нігті покривають спеціальним лаком, який швидко висихає у лампі під ультрафіолетовим світлом. І все б нічого, але окрім усім відомого факту, що це псує пластинку нігтя, є ще одна шкода для здоров'я, про яку чомусь говорять мало, а той нічого.

Про небезпеку LED ламп, за допомогою роблять покриття гель-лаком, розповіла лікарка-дерматовенеролог Вікторія Миронюк.

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Вікторія Миронюк “Жінки, які часто роблять манікюр з гель-лаком, повинні враховувати ризик раку шкіри, тому що ультрафіолетове світло, необхідне для полімеризації покриття, є фактором ризику раку шкіри”.

Крім того, за словами лікарки, фотопошкодження від ультрафіолетових та LED ламп може призвести до косметичних змін зовнішньої шкіри кистей та стоп (фотостаріння).⠀⠀⠀⠀

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Як безпечно робити покриття гель-лаком

Якщо ви робите гель-манікюр, варто наносити сонцезахисний крем із широким спектром на руки чи стопи за 30-40 хвилин до процедури, щоб мінімізувати негативну дію ультрафіолетового опромінення під час процесу.⠀⠀