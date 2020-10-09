Деякі компоненти косметики негативно впливають на здоров’я. У новому дослідженні вчені опублікували низку компонентів, які згубно впливають на гормональну систему.

Вчені з Silent Spring Institute опрацювали дані 726 учасників і з'ясували, яким чином такі компоненти, як парабени, бісфенол А, триклозан, фталати й бензофенон-3, впливають на роботу організму, пише healthline.

Читайте також Прихована небезпека манікюру з гель-лаком: пояснення дерматолога

Хімічні речовини, які є в продуктах особистої гігієни, а також у побутових товарах можуть порушити роботу гормонів організму і призвести до проблем зі здоров'ям. Зокрема можуть сприяти розвитку репродуктивних розладів, захворювань щитоподібної залози, астми й раку.

Небезпечні хімічні компоненти:

Парабени — один із найпопулярніших консервантів у косметиці, їх не рекомендують використовувати вагітним, оскільки це також може вплинути на здоров'я дитини.

Те саме стосується і триклозану — антибактеріального засобу, який можна знайти в зубній пасті, шампуні, милі, мийних і дезінфекційних засобах — парабени шкідливі для водних бактерій.

Бензофенон-3 – використовують в сонцезахисних засобах, які таки потрібні нашій шкірі, але їх слід ретельно обирати, та оминати цього складника, адже він може впливати на гормональну й імунну системи.



Слід ретельно підбирати догляд, щоб склад був максимально безпечним / Фото Unsplash

Фталати — це ароматизатори, які часто використовують для запаху в косметиці — можуть навіть впливати на перебіг вагітності. Знайти їх можна у складі лаку для нігтів, лаку для волосся, лосьйонах після гоління, милі, шампуні чи парфумерії.

Бісфенол А – використовують для виготовлення паковань косметичних засобів, він теж негативно впливає на роботу щитоподібної залози.