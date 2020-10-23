Українську вакцину проти коронавірусу будуть досліджувати не на клітинах людини, а на клітинах дріжджів. Натомість ефективність препарату перевірятимуть на трансгенних мишах, які мають людський рецептор. У випадку успішних випробувань вакцину почнуть тестувати на людях-добровольцях.

Один з розробників української вакцини проти COVID-19, директор інституту біології клітин Національної академії наук Андрій Сибірний в ефірі одного з телеканалів розповів, що вакцина буде являти собою два поверхневих білки вірусу, тобто корони вірусу, повідомляє 24 канал.

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Втім, ці білки напрацьовуватимуть не на людських клітинах, як у більшості наукових досліджень, а на клітинах дріжджів. За словами Сибірного, все тому, що "дріжджі дуже швидко ростуть і середовище для їх культивування дуже дешеве".

Вчений розповів, що у розробників української потенційної вакцини є календар робіт. Нині вони замовили синтетичні гени, які кодують два необхідних білки. Їх синтезують в Німеччині, а в Україну вони потраплять вже за два тижні. За допомогою білків корони науковці будуть конструювати вектори, плазміди, які вводитимуть в хромосоми дріжджів.

Сибірний пояснив, що внаслідок цього, окрім своїх білків, дріжджі почнуть синтезувати й велику кількість цих двох вірусних білків.

Потім ми будемо напрацьовувати метод їх аналізу, очищення, оптимізації культивування продуцентів для накопичення максимальної кількості цих білків, і останній етап нашого проєкту – перевірка ефективності дії вірусних білків як вакцини на лабораторних тваринах. Це трансгенні миші, які мають людський рецептор, через який коронавірус проникає в клітину,

– розповів Андрій Сибірний.

Дослідження на лабораторних тваринах планують закінчити у кінці 2021 року. У випадку успіху, вчені перейдуть до тестування вакцини на добровольцях.