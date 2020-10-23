Украинскую вакцину против коронавируса будут исследовать не на клетках человека, а на клетках дрожжей. Зато эффективность препарата будут проверять на трансгенных мышах, которые имеют человеческий рецептор. В случае успешных испытаний вакцину начнут тестировать на людях-добровольцах.

Один из разработчиков украинской вакцины против COVID-19, директор института биологии клетки Национальной академии наук Андрей Сибирный в эфире одного из телеканалов рассказал, что вакцина будет представлять собой два поверхностных белка вируса, то есть короны вируса, сообщает 24 канал.

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Впрочем, эти белки будут нарабатывать не на человеческих клетках, как в большинстве научных исследований, а на клетках дрожжей. По словам Сибирного, все потому, что "дрожжи очень быстро растут и среда для их культивирования очень дешевая".

Ученый рассказал, что у разработчиков украинской потенциальной вакцины есть календарь работ. Сейчас они заказали синтетические гены, которые кодируют два необходимых белка. Их синтезируют в Германии, а в Украину они попадут уже через две недели. С помощью белков короны ученые будут конструировать векторы, плазмиды, которые будут вводить в хромосомы дрожжей.

Сибирный пояснил, что в результате этого, помимо своих белков, дрожжи начнут синтезировать и большое количество этих двух вирусных белков.

Потом мы будем нарабатывать метод их анализа, очистки, оптимизации культивирования продуцентов для накопления максимального количества этих белков, и последний этап нашего проекта – проверка эффективности действия вирусных белков как вакцины на лабораторных животных. Это трансгенные мыши, которые имеют человеческий рецептор, через который коронавирус проникает в клетку,

– рассказал Андрей Сибирный.

Исследования на лабораторных животных планируют закончить в конце 2021 года. В случае успеха ученые перейдут к тестированию вакцины на добровольцах.