Чому закладає вуха в літаку

Вуха закладає, коли тиск повітря у навколишньому середовищі та тиск у середньому вусі не збігаються – це заважає барабанній перетинці нормально коливатися. Зазвичай баланс тиску контролює євстахієва труба – це такий вузький канал, що з'єднує середнє вухо з носогорлом.

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Коли літак набирає висоту або знижується, тиск повітря в навколишньому середовищі змінюється надто швидко і євстахієва труба не встигає адаптуватися до цих змін. Є люди, у яких вуха закладає в літаку частіше та сильніше. Швидше за все, тому, що вони схильні до факторів ризику, серед яких:

Маленька євстахієва труба. Таке часто зустрічається серед дітей та немовлят.

Часті застуди.

Синусит.

Алергічний риніт.

Інфекції середнього вуха.

Що робити, якщо заклало вуха в літаку

Хороша новина в тому, що за історію польотів людство придумало ефективні засоби уникнути закладеності вух. Їхнє завдання – допомогти вирівняти тиск повітря та середнього вуха, нагнавши більше повітря через євстахієву трубу.

Судинозвужувальні. Перед польотом та за годину до посадки можна використовувати судинозвужувальні краплі, які ви використовуєте від закладеності носа. Пам'ятайте, що цим засобом не варто зловживати. Також не рекомендується давати дітям.

Позіхайте і ковтайте. Під час зльоту та посадки спробуйте ковтати слину. Коли слина закінчиться, пийте воду маленькими та частими ковтками. Крім цього, можна позіхати та ворушити щелепою у різних напрямках (тільки не до кришталю).

Захопіть із собою льодяники та жуйки. Якщо бортпровідники пропонують льодяники, не відмовляйтеся: знадобляться. Або візьміть із собою жуйку – це допоможе ковтати слину частіше..

Використовуйте спеціальні вушні затички. Вушні затички від закладеності вух — звучить як жарт, але йдеться про спеціальні вушні затички для польотів. Вони мають встановлений особливий фільтр для вирівнювання тиску між довкіллям і внутрішнім вухом.

Що, як політ закінчився, а вуха так і не розкладає

Можна спробувати ще раз застосувати судинозвужувальні краплі. Дехто радить спробувати інгаляції парою – наприклад, у душі чи над мискою з гарячою водою. Лікарі рекомендують цю процедуру для зволоження слизових оболонок, щоб зняти закладеність носа.

Якщо нічого не допомагає і за кілька годин закладеність вух не проходить, варто звернутися до лікаря. Серйозні наслідки трапляються рідко, але краще не ризикувати – особливо якщо до закладеності підключаються інші симптоми, наприклад, виділення з вуха або біль.