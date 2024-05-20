Користь аеробних навантажень

Аеробне тренування – це фізична активність низької інтенсивності, яка активізує різні групи м'язів і використовує кисень як основне джерело енергії. До цього виду фізичної активності відносяться ходьба, підйом сходами, біг, танці, їзда на велосипеді та роликах, катання на ковзанах та лижах, плавання, зумбу, аеробіку та аквааеробіку.

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Раніше дослідження показали, що аеробні тренування позитивно впливають на організм людини, покращуючи когнітивні функції незалежно від віку. Ці тренування також рекомендуються особам із гіпертонією – підвищеним артеріальним тиском.

Нове дослідження ефективності фізичних вправ

Вчені з Університету Сан-Паулу в Бразилії та Орегонського університету в США досліджували ефективність аеробних навантажень у пацієнтів із гіпертонією залежно від часу тренування. Вони виявили, що тільки вечірні тренування позитивно впливають на барорефлекс – один із головних механізмів короткочасного регулювання артеріального тиску, який підтримує серцево-судинну систему в рівновазі.

У ході десятитижневого експерименту вчені працювали з 23 пацієнтами старше 60 років, які страждають на гіпертонію і приймають лікування не менше чотирьох місяців. Пацієнти тренувалися на велотренажері тричі на тиждень протягом 45 хвилин із помірною інтенсивністю. Усі учасники були поділені на дві групи: 12 осіб тренувалися вранці (між 7:00 та 10:00), а 11 осіб – увечері (між 17:00 та 20:00).

Як тренування знижують тиск

Вчені виявили, що у тих, хто тренувався ввечері, покращилися всі вимірювані індикатори стану серцево-судинної системи. У групи, яка тренувалася вранці, покращився лише діастолічний (перше число) артеріальний тиск. Найважливішим відкриттям стало виявлення того, що вечірні тренування покращили короткочасну регуляцію артеріального тиску, підвищуючи чутливість барорефлексу.

Нині немає ліків, здатних коригувати чутливість барорефлексу. Тому результати цього дослідження можуть бути корисними для людей, у яких організм не реагує на медикаментозне лікування гіпертонії.