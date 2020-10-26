Захворюваність на COVID-19 зросте, але не через вибори, – МОЗ
Ймовірно, в Україні зросте захворюваність на коронавірусу, але це не пов'язано із виборами. Такі наслідки обумовленні загальною тенденцією до збільшення випадків інфікувань.
Чому вибори не є фактором росту захворюваності
Про це повідомив виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин, пише РБК-Україна.
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За його словами, під час виборів на виборчих дільницях виконували всі рекомендації МОЗ.
Тенденція росту
Загалом в Україні спостерігається тенденція до збільшення випадків захворювання COVID-19.
Тому, у МОЗ очікують зростання захворюваності, але не пов'язують це безпосередньо з виборчим процесом.
До того ж у МОЗ не планують переглядати критерії прогнозування.
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Які групи прогнозування є в Україні наразі:
- Київська школа економіки.
- Національна академія наук України (НАН).
- Інститут математики та прогнозування.
- Ініціативні групи вчених.
Після прогнозування, дані надходять до Центру громадського здоров'я та в МОЗ і, як правило, при аналізі декількох джерел інформації, обговорюють ризики.