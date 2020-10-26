Ймовірно, в Україні зросте захворюваність на коронавірусу, але це не пов'язано із виборами. Такі наслідки обумовленні загальною тенденцією до збільшення випадків інфікувань.

Чому вибори не є фактором росту захворюваності

Про це повідомив виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин, пише РБК-Україна.

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За його словами, під час виборів на виборчих дільницях виконували всі рекомендації МОЗ.

Ігор Кузін “Вибори – це, звичайно ризикована операція, адже велика кількість людей, контактували між собою, але норми та рекомендації МОЗ строго виконувалися. Тому, я не думаю, що спалах буде пов'язаний з виборами”.

Тенденція росту

Загалом в Україні спостерігається тенденція до збільшення випадків захворювання COVID-19.

Тому, у МОЗ очікують зростання захворюваності, але не пов'язують це безпосередньо з виборчим процесом.

Ігор Кузін “У нас завтра буде дискусія з приводу прогнозування і повинні отримати вже національні розрахунки від Академії наук – в кінці сьогоднішньої доби або завтра”.

До того ж у МОЗ не планують переглядати критерії прогнозування.

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Які групи прогнозування є в Україні наразі:

Київська школа економіки.

Національна академія наук України (НАН).

Інститут математики та прогнозування.

Ініціативні групи вчених.

Після прогнозування, дані надходять до Центру громадського здоров'я та в МОЗ і, як правило, при аналізі декількох джерел інформації, обговорюють ризики.