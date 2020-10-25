Як голосують хворі на коронавірус в лікарнях та на самоізоляції, – відео
Усі виборці рівні у правах, тому українці, які захворіли на коронавірус, теж можуть проголосувати на місцевих виборах. Ось, як відбувається процес голосування під час ізоляції в різних областях України.
Як можуть проголосувати хворі на COVID-19
Для того, щоб проголосувати перебуваючи на самоізоляції, хворий повинен був зателефонувати сімейному лікареві, який готував виписку з медичної карти хворого, в такому разі члени комісії приїдуть додому. Підбірку зібрав 24 канал.
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А пацієнти, які хворіють на COVID-19 та перебувають у лікарні, можуть проголосувати безпосередньо там – до лікарень приїжджають мобільні бригади.
Проголосувати мали можливість усі громадяни України / Фото Вільне Радіо
Як організували вибори для пацієнтів з коронавірусом
Спецдільниці на Буковині
До пацієнтів Чернівецької міської лікарні №1 члени дільниці заходили до пацієнтів у захисних костюмах.
Імпровізовані кабінки для хворих на Донеччині
Дільниця в Багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування – єдина спеціальна в Бахмутській ОТГ. Вона розрахована саме на виборців, які зараз лікуються. Приміщення основної дільниці — це коридор.
Імпровізовані кабінки для голосування в Бахмутській лікарні / Фото Вільне Радіо
Для виборців облаштували імпровізовану кабінку – на стійки для крапельниць накинули простирадла, а замість стола для заповнення бюлетенів поставили приліжкову тумбочку
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В Одесі та Харкові до хворих члени комісії приїжджали додому
Відповідне фото і відео опублікували в місцевому Telegram-каналі Веха Харьков. На записі видно, що до хворих з COVID-19 приїхали двоє людей у супроводі правоохоронців. З собою вони мали переносні урни для голосування.
Члени виборчої комісії в захисних костюмах.
Втім, були випадки, коли працівники деяких виборчих комісій відмовлялися працювати на спеціальних дільницях. Тож, десятки лікарень залишилися без виборчкомів на виборах в Україні, – про це повідомила голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, пише РБК Україна.
Також на дільницях ЦВК організувала окремі кабінки для виборців із симптомами грипу.
Пацієнти лікарень голосували безпосередньо у медзакладі / Фото Вільне Радіо
Як проголосувати на місцевих виборах, якщо у вас коронавірус / 24 канал