Усі виборці рівні у правах, тому українці, які захворіли на коронавірус, теж можуть проголосувати на місцевих виборах. Ось, як відбувається процес голосування під час ізоляції в різних областях України.

Як можуть проголосувати хворі на COVID-19

Для того, щоб проголосувати перебуваючи на самоізоляції, хворий повинен був зателефонувати сімейному лікареві, який готував виписку з медичної карти хворого, в такому разі члени комісії приїдуть додому. Підбірку зібрав 24 канал.

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А пацієнти, які хворіють на COVID-19 та перебувають у лікарні, можуть проголосувати безпосередньо там – до лікарень приїжджають мобільні бригади.



Проголосувати мали можливість усі громадяни України / Фото Вільне Радіо

Як організували вибори для пацієнтів з коронавірусом

Спецдільниці на Буковині

До пацієнтів Чернівецької міської лікарні №1 члени дільниці заходили до пацієнтів у захисних костюмах.

Імпровізовані кабінки для хворих на Донеччині

Дільниця в Багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування – єдина спеціальна в Бахмутській ОТГ. Вона розрахована саме на виборців, які зараз лікуються. Приміщення основної дільниці — це коридор.

Імпровізовані кабінки для голосування в Бахмутській лікарні / Фото Вільне Радіо

Для виборців облаштували імпровізовану кабінку – на стійки для крапельниць накинули простирадла, а замість стола для заповнення бюлетенів поставили приліжкову тумбочку

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В Одесі та Харкові до хворих члени комісії приїжджали додому

Відповідне фото і відео опублікували в місцевому Telegram-каналі Веха Харьков. На записі видно, що до хворих з COVID-19 приїхали двоє людей у супроводі правоохоронців. З собою вони мали переносні урни для голосування.

Члени виборчої комісії в захисних костюмах.

Втім, були випадки, коли працівники деяких виборчих комісій відмовлялися працювати на спеціальних дільницях. Тож, десятки лікарень залишилися без виборчкомів на виборах в Україні, – про це повідомила голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, пише РБК Україна.

Також на дільницях ЦВК організувала окремі кабінки для виборців із симптомами грипу.



Пацієнти лікарень голосували безпосередньо у медзакладі / Фото Вільне Радіо

Важливо! На дільниці всі виборці мають перебувати в захисних масках, також бажано мати власну ручку. Правоохоронці впускають і людей без маски, але на них складатимуть протоколи. Крім того, усім виборцям перед входом на дільницю вимірюють температуру. Проголосувати на місцевих виборах можна з 8 ранку до 20 вечора. Більше інформації про те, як проходять місцеві вибори в Україні – читайте за посиланням.



Як проголосувати на місцевих виборах, якщо у вас коронавірус / 24 канал