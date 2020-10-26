Заболеваемость COVID-19 возрастет, но не из-за выборов, – МОЗ
Вероятно, в Украине вырастет заболеваемость коронавирусом, но это не связано с выборами. Такие последствия обусловлены общей тенденцией к увеличению случаев инфицирования.
Почему выборы не являются фактором роста заболеваемости
Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, пишет РБК-Украина.
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По его словам, во время выборов на избирательных участках выполняли все рекомендации Минздрава.
Тенденция роста
Всего в Украине наблюдается тенденция к увеличению случаев заболевания COVID-19.
Поэтому, в Минздраве ожидают роста заболеваемости, но не связывают это напрямую с избирательным процессом.
К тому же в Минздраве не планируют пересматривать критерии прогнозирования.
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Какие группы прогнозирования есть в Украине пока:
- Киевская школа экономики.
- Национальная академия наук Украины (НАН).
- Институт математики и прогнозирования.
- Инициативные группы ученых.
После прогнозирования, данные поступают в Центр общественного здоровья и в Минздраве и, как правило, при анализе нескольких источников информации, обсуждают риски.