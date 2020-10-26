Вероятно, в Украине вырастет заболеваемость коронавирусом, но это не связано с выборами. Такие последствия обусловлены общей тенденцией к увеличению случаев инфицирования.

Почему выборы не являются фактором роста заболеваемости

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, пишет РБК-Украина.

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По его словам, во время выборов на избирательных участках выполняли все рекомендации Минздрава.

Игорь Кузин "Выборы – это, конечно, рискованная операция, ведь есть большое количество людей, контактировавших между собой, но нормы и рекомендации Минздрава строго выполнялись. Поэтому, я не думаю, что вспышка будет связана с выборами".

Тенденция роста

Всего в Украине наблюдается тенденция к увеличению случаев заболевания COVID-19.

Поэтому, в Минздраве ожидают роста заболеваемости, но не связывают это напрямую с избирательным процессом.

Игорь Кузин "У нас завтра будет дискуссия по поводу прогнозирования и должны получить уже национальные расчеты от Академии наук – в конце сегодняшних суток или завтра".

К тому же в Минздраве не планируют пересматривать критерии прогнозирования.

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Какие группы прогнозирования есть в Украине пока:

Киевская школа экономики.

Национальная академия наук Украины (НАН).

Институт математики и прогнозирования.

Инициативные группы ученых.

После прогнозирования, данные поступают в Центр общественного здоровья и в Минздраве и, как правило, при анализе нескольких источников информации, обсуждают риски.