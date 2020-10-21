Якість повітря в приміщеннях спричиняє дві третини смертей серед немовлят та впливає на їхнє здоров'я в утробі матері

Минулого року забруднення повітря спричинило передчасну смерть майже півмільйона немовлят у перший місяць життя. Причому більшість малюків перебувають у країнах, що розвиваються, пише видання The Guardian з посиланням на звіт State of Global Air 2020.

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Вплив брудного повітря шкідливий також для немовлят у лоні матері. Це може спричинити передчасні пологи або низьку вагу. Обидва ці фактори пов'язані з вищою дитячою смертністю.

Майже дві третини з 500 000 зафіксованих смертей немовлят були пов'язані із забрудненням повітря в приміщеннях, особливо внаслідок твердого палива, такого як деревне вугілля, деревина та тваринний гній для приготування їжі.

Медичні експерти роками попереджали про вплив брудного повітря на людей похилого віку та людей, які страждають на хронічні захворювання, але лише починають розуміти смертельні наслідки для немовлят в утробі матері.