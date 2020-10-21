Качество воздуха в помещениях вызывает две трети смертей среди младенцев и влияет на их здоровье в утробе матери.

В прошлом году загрязнение воздуха привело к преждевременной смерти почти полмиллиона младенцев в первый месяц жизни. Причем большинство детей находится в развивающихся странах, пишет издание The Guardian со ссылкой на отчет State of Global Air 2020.

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Влияние грязного воздуха вредно также для младенцев в утробе матери. Это может привести к преждевременным родам или низкому весу. Оба этих фактора связаны с высокой детской смертностью.

Почти две трети из 500 тысяч зафиксированных смертей младенцев были связаны с загрязнением воздуха в помещениях, особенно в результате твердого топлива, такого как древесный уголь, древесина и животный навоз для приготовления пищи.

Медицинские эксперты годами предупреждали о влиянии грязного воздуха на пожилых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями, но только начинают понимать смертельные последствия для младенцев в утробе матери.