Кожен регіон самостійно визначає лікарні, які можуть залучити для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Після цього списки з медзакладами подаються у МОЗ для укладання контрактів.

У кожному регіоні є штаб протидії коронавірусу, де визначають, які лікарні потрапляють в перелік для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Про це розповіла прессекретар Національної служби здоров'я України Лілія Гудзь у коментарі РБК-Україна.

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Вибір лікарень, в яких лікуватимуть пацієнтів з коронавірусом, вирішується на рівні міських і обласних рад.

Кожен регіон самостійно вирішує, які лікарні долучити формує списки, подає до МОЗ і далі формується цей перелік. Потім з цього списку, лікарні, які відповідають нашим вимогам, отримують з нами контракт, і ми платимо їм за надання медичної допомоги. Це вирішується зараз на рівні регіону – міська рада, обласна, вони разом,

– заявила Лілія Гудзь.

Вона додала, що наразі інформації про мобільні госпіталі поки немає, як і новин про додаткове фінансування для них.

"У нас поки немає інформації про додаткових коштах на мобільні госпіталі. Ми зараз підписуємо контракти зі стаціонарними лікарнями, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусом", – зазначила вона.