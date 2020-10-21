Каждый регион самостоятельно определяет больницы, которые могут привлечь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. После этого списки с медучреждениями подаются в Минздрав для заключения контрактов.

В каждом регионе есть штаб противодействия коронавирусу, где определяют, какие больницы попадают в перечень для госпитализации пациентов с COVID-19. Об этом рассказала пресс-секретарь Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь в комментарии РБК-Украина.

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Выбор больниц, в которых будут лечить пациентов с коронавирусом, решается на уровне городских и областных советов.

Каждый регион самостоятельно решает, какие больницы приобщить, формирует списки, подает в Минздрав и далее формируется этот перечень. Затем из этого списка, больницы, которые отвечают нашим требованиям, получают с нами контракт, и мы платим им за оказание медицинской помощи. Это решается сейчас на уровне региона – городской совет, областной, они вместе,

– заявила Лилия Гудзь.

Она добавила, что информации о мобильных госпиталях пока нет, как и новостей о дополнительном финансировании для них.

"У нас пока нет информации о дополнительных средствах на мобильные госпитали. Мы сейчас подписываем контракты со стационарными больницами, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом", – отметила она.