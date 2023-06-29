Про це повідомив голова МОЗ України Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, інформує 24 Канал. У Запоріжжі сьогодні стартували штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту щодо дій у разі можливої аварії на Запорізькій АЕС.

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Де взяти ліки

За його словами, людям, які живуть у потенційній зоні ураження, вже роздали відповідні ліки, а ті, хто їх не отримав, можуть взяти їх у свого сімейного лікаря.

Далі, у разі теракту, зона ураження коригуватиметься з урахуванням обстановки, прийматимуться наступні рішення щодо забезпечення безпеки.

Коли ми говоримо про те, куди піде хмара радіоактивного пилу, це залежатиме від кліматичних умов. Все залежить від подій у метеосфері. Після цього, якщо ми бачимо, що був вибух, коли ми знатимемо скільки і чого вибухнуло, яких реакторів, від цього й будемо розуміти, яка зона ураження. А ключова зона ураження вже забезпечена пігулками,

— розповів Ляшко.

Чому потрібно приймати йодид калію Калій йодид діє як нейтралізатор радіоактивного йоду. Якщо він потрапляє в організм, то накопичується в щитоподібній залозі, опромінює та завдає шкоди. Для її захисту застосовують йодид калію. Якщо людина приймає правильну дозу вчасно, це може запобігти поглинанню радіоактивного йоду щитоподібною залозою.

Водночас важливо пам'ятати, що приймати йодид калію не можна профілактично, це навпаки може нашкодити організму.

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До слова, очільник МОЗ вважає, що у випадку аварії на ЗАЕС, Київ не відчує впливу радіації.