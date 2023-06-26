Якщо цього не зробити може збільшитися ризик виникнення раку щитоподібної залози у дітей, немовлят та молодих людей через деякий час після радіаційного впливу. Зараз існує тільки один ефективний препарат для запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози – калій йодид.
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Але він є корисним лише у конкретних ситуаціях і при визначених дозах, а також для певних груп людей. Вживати його без обґрунтованої потреби є небезпечним для здоров'я.
Неконтрольоване вживання йоду може призводити до таких побічних ефектів:
- Висипання на шкірі.
- Запалення слинних залоз з набряком, болем, втратою смаку та сухістю в роті.
- Шлунково-кишкові розлади, такі як нудота та діарея.
- Серйозні алергічні реакції, включаючи лихоманку, болі в суглобах, набряки окремих ділянок тіла (обличчя, губи, язик, горло, руки або ноги), проблеми з диханням, мовою або ковтанням, а також хрипи або задишка.
- Розлади серцево-судинної системи, такі як порушення серцевого ритму, тахікардія, фібриляція передсердь.
- Розлади нервової системи, такі як збудження, тремтіння.
- Збільшення розмірів щитоподібної залози (зоб).
- Втрата маси тіла.
- Гіперфункція щитоподібної залози.
- Зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), що може призвести до небезпечних показників, таких як зниження частоти пульсу та артеріального тиску.
- Існує також ризик смерті.
Тому неприпустимо приймати калій йодид без належних вказівок з боку медичних або надзвичайних служб. Варто слідкувати за офіційною інформацією та у разі сумнівів проконсультуватися з лікарем перед вживанням йодиду калію.