Якщо цього не зробити може збільшитися ризик виникнення раку щитоподібної залози у дітей, немовлят та молодих людей через деякий час після радіаційного впливу. Зараз існує тільки один ефективний препарат для запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози – калій йодид.

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Але він є корисним лише у конкретних ситуаціях і при визначених дозах, а також для певних груп людей. Вживати його без обґрунтованої потреби є небезпечним для здоров'я.

Неконтрольоване вживання йоду може призводити до таких побічних ефектів:

Висипання на шкірі.

Запалення слинних залоз з набряком, болем, втратою смаку та сухістю в роті.

Шлунково-кишкові розлади, такі як нудота та діарея.

Серйозні алергічні реакції, включаючи лихоманку, болі в суглобах, набряки окремих ділянок тіла (обличчя, губи, язик, горло, руки або ноги), проблеми з диханням, мовою або ковтанням, а також хрипи або задишка.

Розлади серцево-судинної системи, такі як порушення серцевого ритму, тахікардія, фібриляція передсердь.

Розлади нервової системи, такі як збудження, тремтіння.

Збільшення розмірів щитоподібної залози (зоб).

Втрата маси тіла.

Гіперфункція щитоподібної залози.

Зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), що може призвести до небезпечних показників, таких як зниження частоти пульсу та артеріального тиску.

Існує також ризик смерті.

Тому неприпустимо приймати калій йодид без належних вказівок з боку медичних або надзвичайних служб. Варто слідкувати за офіційною інформацією та у разі сумнівів проконсультуватися з лікарем перед вживанням йодиду калію.