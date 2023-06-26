Якщо цього не зробити може збільшитися ризик виникнення раку щитоподібної залози у дітей, немовлят та молодих людей через деякий час після радіаційного впливу. Зараз існує тільки один ефективний препарат для запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози – калій йодид.

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Але він є корисним лише у конкретних ситуаціях і при визначених дозах, а також для певних груп людей. Вживати його без обґрунтованої потреби є небезпечним для здоров'я.

Неконтрольоване вживання йоду може призводити до таких побічних ефектів:

  • Висипання на шкірі.
  • Запалення слинних залоз з набряком, болем, втратою смаку та сухістю в роті.
  • Шлунково-кишкові розлади, такі як нудота та діарея.
  • Серйозні алергічні реакції, включаючи лихоманку, болі в суглобах, набряки окремих ділянок тіла (обличчя, губи, язик, горло, руки або ноги), проблеми з диханням, мовою або ковтанням, а також хрипи або задишка.
  • Розлади серцево-судинної системи, такі як порушення серцевого ритму, тахікардія, фібриляція передсердь.
  • Розлади нервової системи, такі як збудження, тремтіння.
  • Збільшення розмірів щитоподібної залози (зоб).
  • Втрата маси тіла.
  • Гіперфункція щитоподібної залози.
  • Зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), що може призвести до небезпечних показників, таких як зниження частоти пульсу та артеріального тиску.
  • Існує також ризик смерті.

Тому неприпустимо приймати калій йодид без належних вказівок з боку медичних або надзвичайних служб. Варто слідкувати за офіційною інформацією та у разі сумнівів проконсультуватися з лікарем перед вживанням йодиду калію.