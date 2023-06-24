Йодид калію є засобом, який може захистити щитовидну залозу від поглинання радіоактивного йоду, який може потрапити в атмосферу під час радіаційної аварії або вибуху.

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Чому після 40 не потрібно пити йод

Щитовидна залоза вбирає йод з крові, щоб виробляти гормони. При поглинанні радіоактивного йоду може статися ураження цієї залози, це підвищить ризик розвитку раку щитовидної залози. Вживання йодиду калію може наситити щитовидну залозу йодом, що зменшить її здатність поглинати радіоактивний йод.

Але людям, старшим за 40 років, не потрібно вживати йодид калію. У цьому віці щитоподібна залоза майже не накопичує радіоактивний йод, отже прийом калію йодиду може завдати більше шкоди, ніж користі.

Також варто пам’ятати, що калій йодид захищає лише щитоподібну залозу і не може захистити інші органи.

Чи потрібен буде йод після аварії на ЗАЕС іншим людям

При будь-якому можливому сценарії на Запорізькій атомній електростанції, будь то теракт чи аварія, експерти Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки запевняють, що немає потреби проводити йодну профілактику.

Науковці підкреслюють, що якщо відбудеться викид радіоактивних речовин в повітря, то це не будуть небезпечні ізотопи йоду. Це пояснюється тим, що вони формуються лише під час роботи енергоблоків під час виробництва електроенергії. А останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було призупинено у вересні 2022 року. Це значить, що вже 9 місяців вони не працюють та не генерують електроенергію.

Отже, наукові дослідження та оцінки експертів свідчать, що в разі негативних подій на атомній електростанції йодна профілактика не є необхідним заходом безпеки.