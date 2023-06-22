При аваріях на АЕС може відбуватися викид радіоактивних елементів, у тому числі йоду. В людини всі форми йоду поглинає щитовидна залоза. Вона вбирає радіоактивний йод, що в майбутньому може призвести до розвитку раку щитовидної залози і порушення її функції.

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Для чого приймають йодид калію

Щоб уникнути пошкоджень щитовидної залози, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує пити йодид калію в таблетках. Завдяки цьому щитовидна залоза заповнюється безпечною формою йоду, а радіоактивний елемент виводиться з організму із сечею. Зазначимо, що таблетки йодистого калію захищають лише щитовидну залозу і не рятують від потрапляння радіоактивного йоду до організму.

Для боротьби з наслідками вибуху на АЕС використовують не тільки йод, тому що в момент аварії в довкілля можуть потрапити інші радіоактивні елементи, наприклад, цезій або талій. У цьому випадку ушкоджуються не тільки щитовидна залоза, а й шкіра, дихальні шляхи, шлунок та кишечник, нервова система та органи кровотворення. Таке комплексне ураження називається променевою хворобою.

Коли приймати йодид калію

Приймати профілактичну дозу йодиду калію потрібно тільки після офіційного повідомлення про ядерну загрозу. Таке оповіщення проводиться місцевими органами виконавчої влади всіма доступними засобами масової інформації.

Одноразовий прийом йодиду калію захищає щитовидну залозу на 24 години. Повторний прийом препарату можливий лише за рекомендацією місцевих органів охорони здоров'я. Про це скажуть по радіо, телевізору, гучномовцю та напишуть в інтернеті.

Скільки йодиду калію пити

діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 мг,

діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг,

діти від 3 до 12 років – 62,5 мг,

підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують грудьми – 125 мг.

Людям старшим 40 років калій йод не призначають!

Наслідки прийому йодиду калію

Якщо випити спиртову настоянку йоду, якою зазвичай обробляють рани, може розвинутись опік слизової оболонки горла, стравоходу чи шлунка. Протягом короткого часу він може призвести до набряку стравоходу та виразок шлунка.

Інколи радять розводити спиртову настоянку йоду у воді чи молоці. Краще цього не робити, тому що в домашніх умовах важко визначити безпечне дозування йоду, яке не вплине на організм. Надлишок йоду може викликати алергію та порушення в роботі шлунка та кишечника. Навіть від кількох крапель у людини може боліти живіт, початися блювання та пронос.

Тривалий прийом таблеток йодиду калію без призначення лікаря може вплинути на здоров'я щитовидної залози. На тлі надмірного вживання йоду може виникнути запалення щитовидної залози – тиреоїдит. Також це може призвести до утворення зоба та гіпертиреозу, при якому щитовидна залоза починає виділяти велику кількість гормонів.

Використання спиртового розчину йоду чи розчину Люголя є неефективним та завдасть лише шкоду!