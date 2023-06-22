Запорізька атомна станція – найбільша в Європі й третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. Вона побудована за новішими технологіями, ніж ЧАЕС, тому ризик аварії на ній набагато нижчий.

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Крім того, ядерно-стратегічні об'єкти споруджуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження та мають системи моніторингу радіаційного фону для перевірки відповідності нормам. Але від російських терористів можна очікувати навіть таких провокацій, тому важливо знати, як діяти у випадку радіаційної аварії.

Як захиститись від радіації

Знайдіть укриття. Залишайтесь в приміщенні або швидко увійдіть в будівлю. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі. Варто також не дозволяти домашнім тваринам гуляти на вулиці.

Якщо можливо, залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачиняйте вікна та двері, ущільніть отвори підручними засобами та вимкніть вентиляцію у вашому будинку.

Слідкуйте за офіційною інформацією. Слухайте повідомлення рятувальників, поліції та місцевої влади. Увімкніть телевізор або радіо, слідкуйте за офіційними каналами інформації, наприклад, у Telegram або Facebook. Дотримуйтесь вказівок місцевої влади, якщо вони є.

Знезаразьте себе. Зніміть верхній шар одягу, щоб позбутися більшої частини радіації (до 90%). Робіть це обережно, щоб не розповсюджувати радіоактивний пил. Покладіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер та тримайте його подалі від людей і тварин.

Помийтеся, якщо є можливість. Використовуйте душ з милом для миття тіла та шампунем для волосся. Уникайте використання кондиціонерів для волосся, оскільки вони можуть утримувати радіоактивний матеріал.

Уникайте тертя або пошкодження шкіри, щоб не допустити потрапляння радіоактивного матеріалу у відкриті рани. Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на ваші руки й обличчя протріть повіки, вії, вуха.

Одягніть чистий одяг. Допоможіть вашим рідним та близьким виконати ці кроки. За можливості робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі.



Алгоритм дій у випадку радіаційної аварії / Інфографіка МОЗ

Як безпечно харчуватись під час радіаційної аварії

Вживайте воду з пляшок до тих пір, поки рятувальники або офіційна влада не підтвердять безпеку водопровідної. Кип'ятіння водопровідної води не забезпечує видалення радіоактивних речовин. Тому потрібно мати запас води у пляшках або герметичних контейнерах.

Напої, які зберігалися в холодильнику, також є безпечними. Вода в інших ємностях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, її все одно можна використовувати для знезараження. Радіоактивний матеріал, який потрапив у поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до незначного рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.



Що пити та їсти у випадку радіаційної аварії / Інфографіка МОЗ

Харчові продукти, які зберігалися у герметичних контейнерах, банках або пляшках, є безпечними для споживання. Також безпечною є їжа в холодильнику або морозильній камері.

Перед відкриттям харчових контейнерів протріть їх зовні вологою тканиною або чистим рушником. Так само зробіть з кухонними приладами перед використанням. Використану тканину або рушник слід покласти в поліетиленовий пакет або герметичний контейнер та зберегти у недоступному місці, подалі від людей і тварин.