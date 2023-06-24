Йодид калия является средством, которое может оградить щитовидную железу от поглощения радиоактивного йода, которое может попасть в атмосферу во время радиационной аварии или взрыва.

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Почему после 40 не нужно пить йод

Щитовидная железа впитывает йод из крови, чтобы вырабатывать гормоны. При поглощении радиоактивного йода может произойти поражение этой железы, это повысит риск развития рака щитовидной железы. Употребление йодида калия может насытить щитовидную железу йодом, что уменьшит способность поглощать радиоактивный йод.

Но людям старше 40 лет не нужно употреблять йодид калия. В этом возрасте щитовидная железа почти не накапливает радиоактивный йод, так что прием калия йодида может нанести больше вреда, чем пользы.

Также следует помнить, что йодид калий защищает только щитовидную железу и не может защитить другие органы.

Нужен ли йод после аварии на ЗАЭС другим людям

При любом возможном сценарии на Запорожской атомной электростанции, будь то теракт или авария, эксперты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности уверяют, что нет необходимости проводить йодную профилактику.

Ученые подчеркивают, что если произойдет выброс радиоактивных веществ в воздух, это не будут опасные изотопы йода. Это объясняется тем, что они формируются только при работе энергоблоков при производстве электроэнергии. А последний действующий энергоблок Запорожской АЭС был приостановлен в сентябре 2022 года. Это значит, что уже 9 месяцев они не работают и не генерируют электроэнергию.

Следовательно, научные исследования и оценки экспертов свидетельствуют, что в случае негативных событий на атомной электростанции йодная профилактика не является мерой безопасности.