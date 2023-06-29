Об этом сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко. эфире одного из телеканалов, информирует 24 Канал. В Запорожье сегодня стартовали штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты по поводу действий в случае возможной аварии на Запорожской АЭС.

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Где взять лекарство

По его словам, людям, живущим в потенциальной зоне поражения, уже раздали соответствующие лекарства, а те, кто их не получил, могут взять их у своего семейного врача.

Далее, в случае теракта, зона поражения будет корректироваться с учетом обстановки, будут приниматься следующие решения по обеспечению безопасности.

Когда мы говорим о том, куда пойдет облако радиоактивной пыли, это будет зависеть от погодных условий. Всё зависит от событий в метеосфере. После этого, если мы видим, что был взрыв, когда мы будем знать, сколько и чего взорвалось, каких реакторов, от этого и будем понимать, какая зона поражения. А ключевая зона поражения уже снабжена таблетками,

– рассказал Ляшко.

Почему нужно принимать йодид калия Калий йодид действует как нейтрализатор радиоактивного йода. Если он попадает в организм, то накапливается в щитовидной железе, облучает и наносит вред. Для ее защиты используют йодид калия. Если человек принимает правильную дозу вовремя, это может предотвратить поглощение радиоактивного йода щитовидной железой.

В то же время важно помнить, что принимать йодид калия нельзя профилактически, это наоборот может навредить организму

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К слову, глава Минздрава считает, что в случае аварии на ЗАЭС, Киев не почувствует влияние радиации.