Киев вне предела влияния
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что в любом случае нужно слушать местные органы власти, которые будут оперативно информировать о ситуации и алгоритме действий.
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По тем прогнозам, которые есть сейчас, Киев вне предела влияния. Но давайте четко понимать, мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить теракт. Не создавать паники и искусственного ажиотажа. Даже если что-то происходит, слушать рекомендации,
– отметил Виктор Ляшко.
Следование инструкциям спасает жизнь
По словам министра, инструкции для населения будут даваться согласно актуальному положению ситуации, с привязкой к радиационному мониторингу.
"Четкое соблюдение рекомендации спасают жизнь. Мы это видели и при подрыве Каховской ГЭС. Когда есть алгоритмы и его соблюдают, негативных последствий можно избежать", – отметил глава Минздрава.
Дескать, при теракте на Каховской ГЭС в Министерстве здравоохранения разработали алгоритмы, которые помогли избежать вспышек кишечных инфекций.
Что известно о возможной аварии на ЗАЭС
- 20 июня глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия дополнительно заминировала охладитель на ЗАЭС.
- А 25 июня стало известно, что Россия утвердила план теракта на станции.
- В настоящее время Украина на дипломатическом уровне ведет борьбу во избежание этого сценария.