Киев вне предела влияния

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что в любом случае нужно слушать местные органы власти, которые будут оперативно информировать о ситуации и алгоритме действий.

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По тем прогнозам, которые есть сейчас, Киев вне предела влияния. Но давайте четко понимать, мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить теракт. Не создавать паники и искусственного ажиотажа. Даже если что-то происходит, слушать рекомендации,

– отметил Виктор Ляшко.

Следование инструкциям спасает жизнь

По словам министра, инструкции для населения будут даваться согласно актуальному положению ситуации, с привязкой к радиационному мониторингу.

"Четкое соблюдение рекомендации спасают жизнь. Мы это видели и при подрыве Каховской ГЭС. Когда есть алгоритмы и его соблюдают, негативных последствий можно избежать", – отметил глава Минздрава.

Дескать, при теракте на Каховской ГЭС в Министерстве здравоохранения разработали алгоритмы, которые помогли избежать вспышек кишечных инфекций.

Важно! По словам Ляшко, к радиационной аварии невозможно подготовиться, чтобы защитить всех. Поэтому есть ряд действий, предпринимаемых органами государственной власти для того, чтобы защитить максимум людей, которые попадут в зону действия потенциально возможного террористического акта. Пока невозможно спрогнозировать силу взрыва, который россияне могут совершить на оккупированной ЗАЭС.

Что известно о возможной аварии на ЗАЭС