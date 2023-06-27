Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов считает, что "угроза никогда не была такой большой, как сейчас", поскольку оккупанты разработали и утвердили план подрыва Запорожская атомная электростанция.

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Что нужно делать при радиационной аварии

Справка. Радиационная авария – это нарушение правил безопасной эксплуатации ядерно-энергетической установки, оборудования или устройства, вызвавшего выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за пределы безопасности. Она может сопровождаться взрывами и пожарами. Последствия таких аварий – радиационное воздействие и радиоактивное загрязнение. Из-за радиационного воздействия у человека могут нарушаться жизненные функции различных органов (органы кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и т.п.), может развиваться лучевая болезнь.

Что делать при радиационной аварии:

Первое правило – слушайте указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координироваться на местах.

Если авария произойдет в вашей местности, оставайтесь в помещении или немедленно зайдите в него, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое вы можете совершить. Включите телевидение или радио и следите за официальными каналами местных властей.

Зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания.

Внимание! Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания.

Уберите внутрь домашних животных.

Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости. Если вы на улице, не смотрите в сторону взрыва, закройте лицо и лягте на землю.

Сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях.

Продукты заверните в пленки и держите в холодильнике или в шкафу.

Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания. Будьте осторожны с загрязненной радиацией одеждой, чтобы не распылить радиоактивные частицы из нее.

Сохраняйте спокойствие, заботьтесь о близких, насколько это возможно, и ждите указаний власти

Как поступить, если вам необходимо выйти из укрытия? Выходите только в случае необходимости. Используйте респиратор, наденьте плащ и резиновые сапоги и перчатки.

Чего делать не следует:

НЕ раздевайтесь на улице.

НЕ садитесь на землю.

НЕ купайтесь в открытых водоемах.

НЕ собирайте грибы или лесные ягоды.

Действия, если вы покидали укрытие и вернулись домой

После возвращения снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясать радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держите его подальше от людей и домашних животных.

Умойтесь. Если есть возможность, примите душ с мылом, голову помойте шампунем. НЕ используйте кондиционеры для волос. Они могут закрепить радиоактивный материал на нем. НЕ трите и не царапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны.

Если принять душ нет, вымойте руки, лицо и открытые части вашего тела с мылом под проточной водой. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью.

Обратите особое внимание на ваши руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши. Наденьте чистую одежду.

Как безопасно пить воду

Употребляйте воду только из проверенных источников. Пока спасатели или власти не сообщают о безопасности водопроводной воды, только вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Упаковка предохраняет жидкость от радиоактивных веществ.

Внимание. Кипячение водопроводной воды не избавляет ее от радиоактивных веществ.

Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления.

Вода в других емкостях в вашем доме, как унитаз или водонагреватель, тоже не будет содержать радиоактивных веществ.

Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя и упаковок пищи и воды. Даже если водопроводная вода загрязнена, она все равно подходит для обеззараживания.

Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды.

– объясняют в ЦОС.

Как питаться

Что касается еды, то потребляйте ту, которая была в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.п.). Она будет безопасной для употребления.

Также можно есть продукты, хранящиеся в холодильнике или в морозильной камере.

Как правильно есть? Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. Перед использованием протрите кухонные принадлежности влажной тканью или чистым полотенцем. Используемую ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте, как можно дальше от людей и животных.

Йодопрофилактика

Принимать йодид без необходимости опасно для здоровья. Если вы получили сообщение о радиационной аварии, проведите йодопрофилактику.

Вот дозировка: