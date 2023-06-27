Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов считает, что "угроза никогда не была такой большой, как сейчас", поскольку оккупанты разработали и утвердили план подрыва Запорожская атомная электростанция.
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Что нужно делать при радиационной аварии
Что делать при радиационной аварии:
- Первое правило – слушайте указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координироваться на местах.
- Если авария произойдет в вашей местности, оставайтесь в помещении или немедленно зайдите в него, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое вы можете совершить. Включите телевидение или радио и следите за официальными каналами местных властей.
- Зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания.
- Уберите внутрь домашних животных.
- Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости. Если вы на улице, не смотрите в сторону взрыва, закройте лицо и лягте на землю.
- Сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях.
- Продукты заверните в пленки и держите в холодильнике или в шкафу.
- Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания. Будьте осторожны с загрязненной радиацией одеждой, чтобы не распылить радиоактивные частицы из нее.
- Сохраняйте спокойствие, заботьтесь о близких, насколько это возможно, и ждите указаний власти
Как поступить, если вам необходимо выйти из укрытия?Выходите только в случае необходимости. Используйте респиратор, наденьте плащ и резиновые сапоги и перчатки.
Чего делать не следует:
- НЕ раздевайтесь на улице.
- НЕ садитесь на землю.
- НЕ купайтесь в открытых водоемах.
- НЕ собирайте грибы или лесные ягоды.
Действия, если вы покидали укрытие и вернулись домой
После возвращения снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясать радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держите его подальше от людей и домашних животных.
- Умойтесь. Если есть возможность, примите душ с мылом, голову помойте шампунем. НЕ используйте кондиционеры для волос. Они могут закрепить радиоактивный материал на нем. НЕ трите и не царапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны.
Если принять душ нет, вымойте руки, лицо и открытые части вашего тела с мылом под проточной водой. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью.
Обратите особое внимание на ваши руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши. Наденьте чистую одежду.
Как безопасно пить воду
Употребляйте воду только из проверенных источников. Пока спасатели или власти не сообщают о безопасности водопроводной воды, только вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Упаковка предохраняет жидкость от радиоактивных веществ.
- Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления.
- Вода в других емкостях в вашем доме, как унитаз или водонагреватель, тоже не будет содержать радиоактивных веществ.
Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя и упаковок пищи и воды. Даже если водопроводная вода загрязнена, она все равно подходит для обеззараживания.
Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды.
– объясняют в ЦОС.
Как питаться
Что касается еды, то потребляйте ту, которая была в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.п.). Она будет безопасной для употребления.
Также можно есть продукты, хранящиеся в холодильнике или в морозильной камере.
Как правильно есть?Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. Перед использованием протрите кухонные принадлежности влажной тканью или чистым полотенцем. Используемую ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте, как можно дальше от людей и животных.
Йодопрофилактика
Принимать йодид без необходимости опасно для здоровья. Если вы получили сообщение о радиационной аварии, проведите йодопрофилактику.
Вот дозировка:
- дети до 1 месяца (младенцы и дети, которые находятся на грудном вскармливании) – 16 мг;
- дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг;
- дети от 3 до 12 лет – 62,5 мг;
- подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери – 125 миллиграммов.