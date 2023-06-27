Керівник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що "загроза ніколи не була такою великою, як зараз", оскільки окупанти розробили і затвердили план підриву Запорізької атомної електростанції.
Дивіться також Калій йодид проти радіації: чи потрібно пити для профілактики
Що потрібно робити при радіаційній аварії
Що робити при радіаційній аварії:
- Найперше правило – слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях.
- Якщо аварія трапиться у вашій місцевості, залишайтесь у приміщенні або негайно зайдіть до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити. Увімкніть телебачення або радіо й слідкуйте за офіційними каналами місцевої влади.
- Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі.
- Заберіть всередину домашніх тварин.
- Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без потреби. Якщо ви на вулиці, не дивіться у бік вибуху, закрийте обличчя й ляжте на землю.
- Зробіть кількаденний запас води у герметичних місткостях.
- Продукти загорніть у плівки і тримайте у холодильнику або шафі.
- Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов'язку для захисту органів дихання. Будьте обережні з із забрудненим радіацією одягом, аби не розпорошити радіоактивні частинки з нього.
- Зберігайте спокій, дбайте про близьких, наскільки це можливо, й чекайте вказівок влади
Як діяти, якщо вам необхідно вийти з укриття?Виходьте лише у разі нагальної потреби. Користуйтеся респіратором, одягніть плащ та гумові чоботи й рукавички.
Чого робити не слід:
- НЕ роздягайтеся на вулиці.
- НЕ сідайте на землю.
- НЕ купайтеся у відкритих водоймах.
- НЕ збирайте гриби або лісові ягоди.
Дії, якщо ви покидали укриття і повернулись додому
Після повернення зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей і домашніх тварини.
- Помийтеся. Якщо є можливість, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. НЕ використовуйте кондиціонери для волосся. Вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на ньому. НЕ тріть і НЕ дряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.
Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла з милом під проточною водою. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною.
Зверніть особливу увагу на ваші руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха. Одягніть чистий одяг.
Як безпечно пити воду
Вживайте воду лише з перевірених джерел. Поки рятувальники чи влада не повідомляють про безпеку водопровідної води, лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. Упаковка захищає рідину від радіоактивних речовин.
- Майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж є безпечними для вживання.
- Вода в інших місткостях у вашому домі, як от унітаз або водонагрівач, теж не буде містити радіоактивних речовин.
Водопровідну або колодязну воду для можна використовувати для миття себе та упаковок їжі і води. Навіть якщо водопровідна вода забруднена, вона все одно підходить для знезараження.
Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу,
– пояснюють у ЦГЗ.
Як харчуватись
Щодо їжі, то споживайте ту, яка була у герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Вона буде безпечною для вживання.
Також можна їсти продукти, які зберігались у холодильнику чи в морозильній камері.
Як правильно їсти?Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Перед використанням протріть кухонне приладдя вологою тканиною або чистим рушником. Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, якомога далі від людей і тварин.
Йодопрофілактика
Приймати йодид без потреби небезпечно для здоров'я. Якщо ви отримали повідомлення про радіаційну аварію, проведіть йодопрофілактику.
Ось дозування:
- діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 міліграмів;
- діти від 1 місяця до 3 років – 32 міліграми;
- діти від 3 до 12 років – 62,5 міліграми;
- підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують груддю – 125 міліграмів.