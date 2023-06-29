Київ поза межею впливу

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, інформує 24 Канал. Він наголосив, що у будь-якому разі потрібно слухати місцеві органи влади, які оперативно інформуватимуть про ситуацію та алгоритм дій.

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За тими прогнозами, які є наразі, Київ поза межею впливу. Але давайте чітко розуміти, ми повинні зробити усе можливе, щоб запобігти теракту. Не створювати паніки і штучного ажіотажу. Навіть якщо щось стається, слухати рекомендації,

– зазначив Віктор Ляшко.

Дотримання інструкцій рятує життя

За словами міністра, інструкції для населення даватимуть згідно з актуальним станом ситуації, із прив'язкою до радіаційного моніторингу.

"Чітке дотримання рекомендації рятують життя. Ми це бачили і під час підриву Каховської ГЕС. Коли є алгоритми і його дотримуються, негативних наслідків можна уникнути", – зазначив очільник МОЗ.

Так, мовляв, при теракті на Каховській ГЕС у Міністерстві охорони здоров'я розробили алгоритми, які допомогли уникнути спалахів кишкових інфекцій.

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