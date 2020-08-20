Найстарша жінка, яка подолала коронавірусну інфекцію у Великій Британії, розкрила свої секрети довголіття.

107-річна Анжела Хатор розповіла, що залишається здоровою завдяки звичці їсти апельсин щодня і радіти. Про це пише видання Daily Mail.

Читайте також У чоловіків вища смертність від раку молочних залоз, ніж в жінок

Анжелі, яка пережила як світові війни, так й іспанську епідемію грипу у 1918 році, минулого тижня виповнилося 107 років.

У квітні 2020 року жінка заразилася коронавірусом і ледь не померла. Тоді вона навіть покликала доньку у лікарню, щоб попрощатися з нею. На щастя, Анжела змогла подолати інфекцію та одужати.

Мені сказали, що це (смерть матері, – ред.) може статися будь-яку хвилину. Враховуючи вік мами, я до цього якось підготувалася. Але коли я побачила її, вона виглядала жахливо – вона була білою, як простирадло,

– згадала дочка Анжели Поліна.

Хатор зізнається, що для свого здоров'я вона щодня з'їдає один свіжий апельсин.

Анжела згадала своє життя під час "іспанки". За її словами, люди продовжували жити без змін і не було карантинних обмежень, як сьогодні.

Ми просто продовжили жити, як завжди. Люди ходили на роботу. Не так, як сьогодні… Без масок,

– сказала 107-річна жінка.

Анжела зізналася про страх щодо початку депресії після пандемії коронавірусу.

"Я боюся, що це буде так само погано, як 1930-ті", – заявила вона.