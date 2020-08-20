Самая старшая женщина, преодолевшая коронавирусную инфекцию в Великобритании, раскрыла свои секреты долголетия.

107-летняя Анжела Хатор рассказала, что остается здоровой благодаря привычке есть апельсин каждый день и радоваться. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Анжеле, которая пережила как мировые войны, так и испанскую эпидемию гриппа в 1918 году, на прошлой неделе исполнилось 107 лет.

В апреле 2020 года женщина заразилась коронавирусом и едва не умерла. Тогда она даже позвала дочь в больницу, чтобы попрощаться с ней. К счастью, Анжела смогла преодолеть инфекцию и выздороветь.

Мне сказали, что это (смерть матери, – ред.) может произойти в любую минуту. Учитывая возраст мамы, я к этому как-то подготовилась. Но когда я увидела ее, она выглядела ужасно – она была белой, как простыня,

– вспомнила дочь Анжелы Полина.

Хатор признается, что для своего здоровья она ежедневно съедает один свежий апельсин.

Анжела вспомнила свою жизнь во время "испанки". По ее словам, люди продолжали жить без изменений и не было карантинных ограничений, как сегодня.

Мы просто продолжили жить, как всегда. Люди ходили на работу. Не так, как сегодня... Без масок,

– сказала 107-летняя женщина.

Анжела призналась о страхе относительно начала депрессии после пандемии коронавируса.

"Я боюсь, что это будет так же плохо, как 1930-е", – заявила она.