Швидше за все, раціон, який багатий на жирні, молочні та солодкі продукти, збільшує схильність до запалення і впливає на рівень гормонів в крові.

Нове дослідження опублікували в авторитетному журналі в JAMA Dermatology. Ще донедавна доказова дерматологія не могла прослідкувати такого зв'язку.

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Вчені включили в аналіз дані приблизно 25 тисяч дорослих жителів Франції, які брали участь у великому дослідженні з 2009 по 2018 рік. За цей період часу вони кілька разів давали докладні звіти про свій раціон.

Люди, у яких були вугрі під час дослідження, набагато більше вживали молока, молочного шоколаду, фастфуду, солодких продуктів, снеків, ніж люди, що не мали такої проблеми. Водночас, вони їли істотно менше м'яса, риби, овочів і фруктів.



Солодощі викликають акне / Фото unsplash

Чому дієта впливає на стан шкіри

Вчені припускають, що однією з причин такого зв'язку став вплив дієти з великою кількістю цукру на рівень гормонів в крові й інших речовин, які викликають оксидативний стрес і запалення. Ці процеси потенційно можуть призводити до появи вугрів.

Автори дослідження вважають, що воно повинно сприяти зміні розуміння дерматологами зв'язку шоколаду, солодощів і вугрів.

Це важливе дослідження, яке додає нові дані про те, що певні типи харчування можуть бути незалежним чинником появи вугрів у деяких людей,

– заявила докторка Раджанья Катта (Rajani Katta), спікер Американської дерматологічної асоціації.