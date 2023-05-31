Так само як дитячому мозку, який розвивається, потрібні певні поживні речовини для росту, мозок літніх людей потребує правильного харчування для підтримки здоров'я і більш комфортного старіння.

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У міру того, як середня тривалість життя людей зростає, медики все більше уваги приділяють боротьбі з віковими хворобами, щоб люди, які старіли, могли довше залишатися активними та працездатними.

Нове дослідження харчування і пам'яті

Щоб виявити вплив однієї групи поживних речовин, флавонолів, на збереження пам'яті, дослідники з кількох наукових центрів США зібрали та об'єднали 15-річні дані про зв'язок між віковою втратою пам'яті та змінами в зубчастій звивині – особливій області гіпокампа мозку, що відіграє ключову роль у збереженні спогадів.

Результати роботи показали, що присутність у дієті флавонолів покращує роботу гіпокампа. Додаткові експерименти на мишах підтвердили, що наявність у живленні джерел флавонолів покращує стан гіпокампа, посилюючи ріст нейронів та кровоносних судин.

У дослідженні брали участь понад 3500 здорових людей похилого віку, яких випадково розподілили по групах: випробувані з першої групи протягом трьох років щодня отримували таблетку з флавонолами (близько 500 міліграмів — добова норма споживання), учасники другої групи стільки ж часу отримували плацебо. Перед початком експерименту всі добровольці пройшли опитування, під час якого оцінювали якість попереднього харчування та стан пам'яті. Надалі тести на оцінку пам'яті проводили щороку протягом трьох років.

Їжа може покращити пам'ять

У жодного учасника перед експериментом не виявили критичної нестачі флавонолів у раціоні. Результати стали помітні вже до кінця першого року експерименту: у тих учасників з першої групи, які до початку експерименту вживали в їжу достатню кількість флавонолів, видимих ​​поліпшень пам'яті не відбулося, а от у тих, хто вживав раніше недостатньо флавонолів, пам'ять покращилася в середньому на 16%. Водночас у людей з другої групи, які дотримувалися здорового харчування, але не отримували достатньої кількості флавонолів, значного покращення пам'яті не спостерігалося.

Таким чином, добавка флавонолів до раціону – це можуть бути не тільки таблетки, але й натуральні джерела, такі як квасоля, помідори, ягоди, оливкова олія та червоне вино – помітно покращує пам'ять, опосередковану гіпокампом. За словами дослідників, людям віком від 40 до 50 років краще почати "налягати" на флавоноли, щоб залишатися в ясному розумі та твердій пам'яті на довгі роки.