Так же как развивающемуся детскому мозгу нужны определенные питательные вещества для роста, мозг пожилых людей нуждается в правильном питании для поддержания здоровья и более комфортного старения.

Также на тему Достаточно горстки в день: назвали чудо-ягоду, которая моментально улучшает работу мозга

По мере того, как средняя продолжительность жизни людей растет, медики все больше внимания уделяют борьбе с возрастными болезнями, чтобы люди, которые старели, могли дольше оставаться активными и трудоспособными.

Новое исследование питания и памяти

Чтобы выявить влияние одной группы питательных веществ, флавонолов, на сохранение памяти, исследователи из нескольких научных центров США собрали и объединили 15-летние данные о связи между возрастной потерей памяти и изменениями в зубчатой извилине – особой области гиппокампа. мозга, который играет ключевую роль в сохранении воспоминаний.

Результаты работы показали, что присутствие в диете флавонолов улучшает работу гиппокампа. Дополнительные эксперименты на мышах подтвердили, что наличие в питании источников флавонолов улучшает состояние гиппокампа, усиливая рост нейронов и кровеносных сосудов.

В исследовании принимали участие более 3500 здоровых пожилых людей, которых случайно распределили по группам: испытанные из первой группы в течение трех лет ежедневно получали таблетку с флавонолами (около 500 миллиграммов — суточная норма потребления), участники второй группы столько же времени получали плацебо. Перед экспериментом все добровольцы прошли опрос, во время которого оценивали качество предварительного питания и состояние памяти. В дальнейшем тесты на оценку памяти проводились ежегодно в течение трех лет.

Еда может улучшить память

Ни у одного участника перед экспериментом не обнаружили критической нехватки флавонолов в рационе. Результаты стали заметны уже к концу первого года эксперимента: у тех участников из первой группы, которые до начала эксперимента употребляли в пищу достаточное количество флавонолов, видимых улучшений памяти не произошло, а вот у тех, кто употреблял ранее недостаточно флавонолов, память улучшилось в среднем на 16%. В то же время, у людей из второй группы, которые придерживались здорового питания, но не получали достаточного количества флавонолов, значительного улучшения памяти не наблюдалось.

Таким образом, добавка флавонолов в рацион – это могут быть не только таблетки, но и натуральные источники, такие как фасоль, помидоры, ягоды, оливковое масло и красное вино – заметно улучшает память, опосредованную гиппокампом. По словам исследователей, людям от 40 до 50 лет лучше начать "налегать" на флавонолы, чтобы оставаться в ясном уме и твердой памяти на долгие годы.