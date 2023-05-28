Ученые факультета наук о жизни и медицине Королевского колледжа Лондона привлекли к эксперименту 61 человека – это здоровые, энергичные мужчины и женщины в возрасте от 65 до 80 лет.

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Участники исследования в течение 12 недель ежедневно пили отвар из 26 г сублимированного порошка дикой голубики. Это тоже самое, что съедать 75 – 80 целых ягод голубики, то есть примерно 178 граммов этой ягоды.

В то же время, контрольной группе предлагали напиток-плацебо.

Результаты исследования удивили

Когда прошло 3 месяца, группа, которая смаковала голубику, продемонстрировала улучшение кратковременной памяти и лучшую реакцию.

Участники этой группы удивили ученых способностью быстро запоминать списки слов, легко переключаясь с одной задачи на другую. Кроме того, у всех участников этой группы улучшилось систолическое кровяное давление и состояние сосудов.

В другой группе ученые не увидели ни одного из описанных эффектов.

Почему голубика имеет такое влияние на мозг

Секрет голубики, по мнению исследователей, заключается в антоцианах – синих пигментах и полифенолах, которые улучшают кровоснабжение сердца и мозга

Где еще можно отыскать эти пигменты? Ими богата клубника, малина, красный виноград и фиолетовые овощи – синяя капуста и баклажаны. Встречаются также в брокколи, груше и куркуме.