Теперь ученые решили проверить влияние диеты на клеточном уровне. Исследователи из Стэнфордского университета использовали нематод для выявления полезных эффектов олеиновой кислоты, которой богаты орехи, рыба и оливковое масло.

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Новые результаты удивили ученых

Исследователи изучали влияние олеиновой кислоты, что имеет подтвержденную пользу для организма и содержится во многих продуктах, входящих в рацион средиземноморской диеты.

Команда выявила два преимущества олеиновой кислоты:

она защищает клеточные мембраны от повреждения в результате окисления липидов;

увеличивает количество двух ключевых клеточных компонентов, называемых органеллами.

Интересно ! Исследователи отметили, что эти эффекты имеют большое значение: ученые проводили эксперименты на круглых червях. Так вот, те черви, которых кормили олеиновой кислотой, жили примерно на 35% дольше, чем черви у которых была традиционная диета.

Один тип органелл, жировой резервуар, называемый липидной каплей, даже позволил исследователям с удивительной точностью предсказать, сколько дней проживет червь.