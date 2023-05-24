Теперь ученые решили проверить влияние диеты на клеточном уровне. Исследователи из Стэнфордского университета использовали нематод для выявления полезных эффектов олеиновой кислоты, которой богаты орехи, рыба и оливковое масло.
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Новые результаты удивили ученых
Исследователи изучали влияние олеиновой кислоты, что имеет подтвержденную пользу для организма и содержится во многих продуктах, входящих в рацион средиземноморской диеты.
Команда выявила два преимущества олеиновой кислоты:
- она защищает клеточные мембраны от повреждения в результате окисления липидов;
- увеличивает количество двух ключевых клеточных компонентов, называемых органеллами.
Один тип органелл, жировой резервуар, называемый липидной каплей, даже позволил исследователям с удивительной точностью предсказать, сколько дней проживет червь.