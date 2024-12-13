Основой для исследования стали многолетние наблюдения, проведенные в рамках проекта "Дети 90-х", также известного как "Эйвонское лонгитюдное исследование родителей и детей" (ALSPAC), сообщает 24 Канал со ссылкой на журнал Американской коллегии кардиологии (ACC).

Также на тему Как занятия спортом влияют на уровень IQ

Новое исследование курения

В исследовании участвовали почти 2000 британских школьников, здоровье которых отслеживалось с 10 до 24 лет. На протяжении всего периода наблюдения участники проходили несколько медицинских обследований, в частности, эхокардиографию, а также предоставляли данные о своих привычках.

На начальном этапе, в 10 лет, процент курильщиков не превышал 0,3%, однако к 17 годам этот показатель вырос до 24%, а к 24 годам достиг 26,4%. Почти две трети тех, кто впервые попробовал сигареты в детстве или юности, продолжали курить и в зрелом возрасте.

Курение в раннем возрасте опасно для сердца

Анализ собранных данных показал, что курение, начатое в раннем возрасте, связано с повышенным риском преждевременного повреждения сердечной мышцы из-за функциональных или структурных изменений, такие как гипертрофия сердца и нарушения в работе левого желудочка.

К 24 годам вероятность возникновения таких проблем возрастает на 33 – 52%. Эта тенденция сохранялась даже с учетом других факторов риска, таких как гипертония, ожирение, недостаточная физическая активность и нарушение липидного обмена.

Кроме того, раннее курение также ассоциировалось с другими серьезными аномалиями, такими как утолщение стенок сердца, повышенное давление в левом желудочке и увеличение его массы.

По словам Эндрю Агбайе, доцента кафедры клинической эпидемиологии и детского здоровья в Университете Восточной Финляндии и ведущего автора исследования, статья призвана привлечь внимание государственных структур и медицинского сообщества к проблеме курения среди подростков и подчеркнуть важность ее профилактики.

Ученый выразил беспокойство по поводу распространения вейпинга среди молодежи и предположил, что результаты исследования могут быть актуальны и для пользователей электронных сигарет. Агбайе призвал власти принимать более строгие меры для защиты детей и подростков от табачных изделий и их новейших аналогов.