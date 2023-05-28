Учені факультету наук про життя і медицини Королівського коледжу Лондона залучили до експерименту 61 людину – це здорові, енергійні чоловіки та жінки віком від 65 до 80 років.
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Учасники дослідження упродовж 12 тижнів щодня пили відвар із 26 грамів сублімованого порошку дикої лохини. Це теж саме, що з'їдати 75 – 80 цілих ягід лохини, тобто приблизно 178 грамів цієї ягоди.
Водночас контрольній групі пропонували напій-плацебо.
Результати дослідження здивували
Коли ж минуло 3 місяці, група, яка смакувала лохину, продемонструвала поліпшення короткочасної пам'яті та кращу реакцію.
Учасники цієї групи здивували вчених здатністю швидко запам'ятовувати списки слів, вони легко переключались з одного завдання на інше. Крім того, в усіх учасників цієї групи покращився систолічний кров'яний тиск і стан судин.
У другої групи вчені не побачили жодного з описаних ефектів.
Чому лохина має такий вплив на мозок
Секрет лохини, на думку дослідників, полягає в антоціанах – синіх пігментах і поліфенолах, які покращують кровопостачання серця й мозку.