Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендує лікувати хворих на коронавірус препаратом Veklury (ремдесивіром). Застосовувати його можна на дорослих та дітях від 12 років, у яких розвинулась пневмонія і є необхідність і кисневій терапії.

Ремдесивір став першим препаратом, який EMA дозволила застосовувати на території ЄС.

Раніше Більшість хворих на COVID-19, яких лікували Ремдесивіром, одужали за 6 днів, – CNN

У дослідженні ефективності ремдесивіру взяли участь понад 1000 госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Частина пацієнтів отримувала препарат, а інша частина лише плацебо. В першому випадку люди одужували приблизно через 11 днів, а у другому на подолання хвороби йшло в середньому 15 днів.

Цікаво, що використання препарату взагалі ніяк не впливало на людей з легкою формою коронавірусу. Що у першої, що у другої групи час одужання був приблизно однаковим – 5 днів.

Приблизно 90% учасників дослідження становили люди з тяжкою формою захворювання. Ті люди, що отримували плацебо, одужували приблизно через 18 днів. Натомість ті пацієнти, яким давали препарат, могли подолати хворобу в середньому до 12 днів.

Втім, у дослідженні зазначають, що у пацієнтів, які почали приймати препарат безпосередньо після того, як їх під'єднали до апарату ШВЛ, терміни одужання ніяк не відрізнялися.

Ремдесивір - що це Противірусний препарат, який розробили для боротьби з лихоманкою Ебола. Він знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомагає їм пережити гостру фазу інфекції.

Нагадаємо, що у США випробування ремдесивіру проходили на стільки обнадійливо, що влада США дозволила використовувати препарат в екстреному порядку (тобто до проходження обов'язкової сертифікації).